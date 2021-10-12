Акцент на борьбу с беспилотниками и отражение ракетного удара. Под Островцом завершился полевой выход зенитного полка

Новости Беларуси. Воздушное пространство в небе над атомной электростанцией под надежной защитой. Полевой выход одного из подразделений зенитного ракетного полка завершился под Островцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе маневров военнослужащие отрабатывали задачи по смене позиций в условиях действия незаконных вооруженных формирований. На пути движения подразделения разминировали местность, условно уничтожали бандформирования и летательные аппараты, находясь в движении и из боевых порядков. Акцент был, в том числе, сделан на борьбу с беспилотниками и отражении массированного ракетно-авиационного удара.

Сергей Ермолов, заместитель командира полка:

Сегодня в рамках подготовки полка по предназначению проводился полевой выход и на завершающем этапе подготовки всем составом проводилось тактическое учение. Была поставлена задача совершить марш в назначенный район для прикрытия подразделения ракетных войск и артиллерии. В соответствии с этой задачей на маршруте следования с подразделением, они выполняли различные нормативы тактической, инженерной подготовки, а также по разведке воздушного противника в воздухе.