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Акцент на борьбу с беспилотниками и отражение ракетного удара. Под Островцом завершился полевой выход зенитного полка

12 октября 2021 07:46
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Новости Беларуси. Воздушное пространство в небе над атомной электростанцией под надежной защитой. Полевой выход одного из подразделений зенитного ракетного полка завершился под Островцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент на борьбу с беспилотниками и отражение ракетного удара. Под Островцом завершился полевой выход зенитного полка-1

В ходе маневров военнослужащие отрабатывали задачи по смене позиций в условиях действия незаконных вооруженных формирований. На пути движения подразделения разминировали местность, условно уничтожали бандформирования и летательные аппараты, находясь в движении и из боевых порядков. Акцент был, в том числе, сделан на борьбу с беспилотниками и отражении массированного ракетно-авиационного удара.

Акцент на борьбу с беспилотниками и отражение ракетного удара. Под Островцом завершился полевой выход зенитного полка-4

Сергей Ермолов, заместитель командира полка:
Сегодня в рамках подготовки полка по предназначению проводился полевой выход и на завершающем этапе подготовки всем составом проводилось тактическое учение. Была поставлена задача совершить марш в назначенный район для прикрытия подразделения ракетных войск и артиллерии. В соответствии с этой задачей на маршруте следования с подразделением, они выполняли различные нормативы тактической, инженерной подготовки, а также по разведке воздушного противника в воздухе.

Акцент на борьбу с беспилотниками и отражение ракетного удара. Под Островцом завершился полевой выход зенитного полка-7

В маневрах был задействован зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», который является одним из самых эффективных щитов от воздушных угроз. В каждой машине находится по 16 управляемых ракет, интервал пуска между которыми составляет не более двух секунд. Специалисты называют этот комплекс «ювелирным средством ПВО».

# Военные учения # общество # Сергей Ермолов # Фотофакт

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