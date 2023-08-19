Развитие агропромышленного комплекса – какие задачи Сергей Бартош поставил на совещании в Витебской области?
Новости Беларуси. Вопросы развития агропромышленного комплекса под постоянным контролем. Особое внимание – ситуации в Витебском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачу навести в области порядок поставил Президент. Поэтому сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия в северном регионе с рабочей поездкой.
Уборка зерновых и зернобобовых, заготовка кормов, строительство новых молочно-товарных ферм. На совещании Сергея Бартоша подробно ввели в курс дела. Урожайность зерновых оставляет желать лучшего. В сравнении с прошлым сезоном серьезно просели. Сказалась засушливая весна. А вот сев озимого рапса идет хорошо. Еще несколько дней – и план будет выполнен.
Обратил внимание министр и на заготовку кормов, в частности кукурузы. Темпы нужно ускорять. Но с учетом агротехнических сроков. От этого зависят и качество, и сохранность питательных свойств, что впоследствии отразится на здоровье скота. На теме животноводства министр остановился отдельно.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Необходимо все-таки изучить концентрацию производства животноводческой продукции, выращивание телей от корма скота. И то, что Президент уделял внимание передать тому, кто не может выращивать, к тому, кто может вырастить, здесь очень актуально, и над этим вопросом надо очень плотно поработать. В первую очередь, концентрация в тех хозяйствах, которые могут выращивать этот скот и получать хороший результат.
Поинтересовался Сергей Бартош строительством в Витебской области молочно-товарных ферм. В 2024-м в регионе планируют открыть 10 новых объектов.