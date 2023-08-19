Новости Беларуси. Вопросы развития агропромышленного комплекса под постоянным контролем. Особое внимание – ситуации в Витебском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачу навести в области порядок поставил Президент. Поэтому сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия в северном регионе с рабочей поездкой.

Уборка зерновых и зернобобовых, заготовка кормов, строительство новых молочно-товарных ферм. На совещании Сергея Бартоша подробно ввели в курс дела. Урожайность зерновых оставляет желать лучшего. В сравнении с прошлым сезоном серьезно просели. Сказалась засушливая весна. А вот сев озимого рапса идет хорошо. Еще несколько дней – и план будет выполнен.

Обратил внимание министр и на заготовку кормов, в частности кукурузы. Темпы нужно ускорять. Но с учетом агротехнических сроков. От этого зависят и качество, и сохранность питательных свойств, что впоследствии отразится на здоровье скота. На теме животноводства министр остановился отдельно.