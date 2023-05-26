Поездка на электросамокате стала последней. Страшные случаи пострадавших минчан

Наши города в буквальном смысле заполонил электротранспорт – самокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие новомодные устройства, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно много их становится с наступлением лета, когда резко увеличивается количество желающих погонять с ветерком.

Сергей Шуманский, ведущий:

Впрочем, довольны такими благам цивилизации далеко не все. Например, пешеходы негодуют. Оно и понятно, ведь в любую секунду из-за спины может появиться какой-нибудь лихач на электросамокате или моноколесе. Причем за рулем иногда находятся и подростки, у которых инстинкт самосохранения отсутствует, а потому они не просто не боятся риска, а сознательно на него идут. Вместе с инспекторами ГАИ мы выехали в город и посмотрели, с какой скоростью минчане передвигаются на модном транспорте, какие нарушения допускают чаще всего, и попытались найти ответ на вопрос, о чем нужно помнить, выезжая на прогулку на электросамокате.

Алексей Клявда:

Гулял недавно с девушкой по парку, и в меня влетел самокатчик. Я упал, счесал правую руку, удар пришелся в правый бок. Пришел домой, подумал: ничего страшного, бывает. На утро довольно серьезно болел бок, спина и немного побаливала рука. Алексей, надо сказать, отделался испугом. Но так везет далеко не всем. Часто аварии с электросамокатами приводят к более серьезным травмам, а порой и к смертельному исходу. Только за 2022 год в столице произошло больше 20 ДТП с участием таких средств передвижения.

Столичный проспект Независимости. Электросамокат в нетипичном для себя горизонтальном положении – это уже результат аварии, которая не попала в кадр. 22-летний минчанин, пересекавший проезжую часть на двухколесном гаджете по пешеходному переходу, угодил под колеса легковушки.

А вот страшные кадры с главной столичной велодорожки. Видно, как девушка на самокате на несколько секунд скрывается из вида, а потом снова влетает в кадр. Это результат столкновения с другой такой же самокатчицей. Одна из них получила серьезные травмы, судьба второй неизвестна, ведь она моментально покинула место происшествия. Такие случаи – очередное доказательство тому, что электросамокат – это всегда риск.

Еще совсем недавно заказ такси через мобильное приложение казался фантастикой, потом пришел на смену новый тренд – каршеринг – поминутная аренда авто. И вот теперь очередное веяние в передвижении по городу – кикшеринг. То есть самокаты на электрическом ходу. Ни документов, ни водительских прав такие сервисы проката не спрашивают. Инструктаж онлайн, заплатил, встал и поехал с ветерком на работу или учебу.

Дарья Демидова:

Откатала на самокате уже два сезона, это будет третий. Пользуюсь исключительно прокатными моделями. Это удобно, не нужно заморачиваться, где хранить самокат, как его заряжать, обслуживать. И получается дешевле, чем ездить на своем авто. К тому же это «зеленый» транспорт. Поэтому, как только погода позволяет, я всегда предпочитаю четырем колесам два. А вот Алексей, напротив, после произошедшего с ним ДТП с электронными гаджетами максимально осторожен. Если и берет в руки самокат, то катает исключительно по всем правилам. И хотя такой «зеленый» транспорт уже давно подружился со столицей, гармонии между самокатами и столичными пешеходами пока нет.

Алексей Клявда:

Я слышал много недовольства от знакомых мне людей, что катаются на электросамокатах в неположенных местах, да еще и на большой скорости. Я столкнулся со следующей проблемой. Когда пытаюсь взять электросамокат и прокатиться, то по велосипедной дорожке без боя не проедешь. Люди ходят там, где не должны ходить.