Благодарность Президента объявлена мэру Минска, министру экономики и представителям других госорганов

Новости Беларуси. 19 марта Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарностей Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку и проведение VI Всебелорусского народного собрания Благодарность объявлена председателю Минского горисполкома Владимиру Кухареву, первому заместителю управделами Президента Николаю Селиванову и министру экономики Александру Червякову.

Награды также удостоены двое представителей Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области Владимир Бурш.