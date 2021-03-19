В Слуцке от коронавируса привили уже более 200 человек. Что говорят врачи?

Новости Беларуси. Более двухсот человек привиты от коронавируса в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в конце февраля.
Новости Беларуси. Более двухсот человек привиты от коронавируса в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в конце февраля.
На первом этапе прививали только медиков, сейчас – учителей и социальных работников. Перед процедурой пациентов тщательно обследуют, уточняют наличие хронических заболеваний, измеряют давление. В день прививают не менее 30 человек.
Ирина Антонович, врач-эпидемиолог Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Надежда на то, что будет результат. То есть я знаю, что единственный способ предупредить заболевание в случае вакциноуправляемых инфекций, к которым относится коронавирусная инфекция, – это вакцинация. То есть я как минимум надеюсь, что, если я даже заражусь и заболею, то я перенесу эту инфекцию в легкой форме.
Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:
Прививка переносится хорошо, легко, у нас главный врач привился, я привилась, главный врач центра гигиены и эпидемиологии. Единичные случаи – это повышение температуры, невысокая, там 37,1-37,5. Мы должны привить не менее 75 % взрослого населения, чтобы предотвратить эпидемию коронавирусной инфекции.
На втором этапе начнется вакцинация жителей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. После будут прививать работников сферы обслуживания, затем начнется этап массовой вакцинации.
Для медучреждений предварительно приобрели оборудование, позволяющие хранить препарат в оптимальных условиях.