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Лилия Ананич о «Евровидении»: мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы

19 марта 2021 14:16
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Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» пишет новый хит для «Евровидения». Ожидается еще больший резонанс, ведь песня «Я научу тебя» за незначительный отрезок времени набрала более миллиона просмотров в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лилия Ананич о «Евровидении»: мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы-1

Новая композиция скоро будет представлена на суд Европейского вещательного союза и всем телезрителям. Заявление о политическом междустрочье, как по нотам, сыграло в пользу белорусского коллектива, прибавив еще больше популярности группе. Но претензия организаторов конкурса до сих пор так и не обоснована.  

Лилия Ананич о «Евровидении»: мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы-3

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Предложение сменить песню – это просто не укладывается, на мой взгляд, в рамки открытого творческого честного конкурса. У нас прекрасная группа. Мы убедились, что там уже не двойные, а тройные стандарты. Мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы, мы будем растить и поддерживать свою молодежь и созидать свою страну.  

Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики (читайте также).  

# Евровидение 2021 # Лилия Ананич # Иван Эйсмонт

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