Лилия Ананич о «Евровидении»: мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы

Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» пишет новый хит для «Евровидения». Ожидается еще больший резонанс, ведь песня «Я научу тебя» за незначительный отрезок времени набрала более миллиона просмотров в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая композиция скоро будет представлена на суд Европейского вещательного союза и всем телезрителям. Заявление о политическом междустрочье, как по нотам, сыграло в пользу белорусского коллектива, прибавив еще больше популярности группе. Но претензия организаторов конкурса до сих пор так и не обоснована.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предложение сменить песню – это просто не укладывается, на мой взгляд, в рамки открытого творческого честного конкурса. У нас прекрасная группа. Мы убедились, что там уже не двойные, а тройные стандарты. Мы будем петь свои песни, мы будем отстаивать свои интересы, мы будем растить и поддерживать свою молодежь и созидать свою страну.