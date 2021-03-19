ГАИ Минской области с 19 по 21 марта проводит массированную отработку трассы М1

В первую очередь выявлять будут лихачей и водителей в состоянии алкогольного опьянения. Внимание также пешеходам-нарушителям.

Также инспекторы проверят, как родители перевозят детей. Превышение скорости сотрудники ГАИ будут определять в том числе с помощью скрытого контроля. Профилактическое мероприятие продлится до вечера 21 марта. К слову, только в 2021 году на трассе М1 на территории Минской области произошло 7 ДТП. Погибли 5 человек, 6 получили травмы.