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ГАИ Минской области с 19 по 21 марта проводит массированную отработку трассы М1

19 марта 2021 14:41
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Новости Беларуси. ГАИ Минской области берет под усиленный контроль трассу М1 Брест – Минск– граница России.

ГАИ Минской области с 19 по 21 марта проводит массированную отработку трассы М1-1

В первую очередь выявлять будут лихачей и водителей в состоянии алкогольного опьянения. Внимание также пешеходам-нарушителям.

ГАИ Минской области с 19 по 21 марта проводит массированную отработку трассы М1-4

Также инспекторы проверят, как родители перевозят детей. Превышение скорости сотрудники ГАИ будут определять в том числе с помощью скрытого контроля. Профилактическое мероприятие продлится до вечера 21 марта. К слову, только в 2021 году на трассе М1 на территории Минской области произошло 7 ДТП. Погибли 5 человек, 6 получили травмы.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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