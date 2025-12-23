Благодарен, что Президентом оказано доверие возглавить Следственный комитет – Бычек

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходил отбор кандидатов, читайте здесь.
Что касается нового главы Следственного комитета, то, несмотря на закрытость ведомства, в котором служил раньше Константин Бычек, широкая общественность его хорошо знает. Часто именно он, будучи начальником следственного управления КГБ Беларуси, публично комментировал резонансные дела и результаты громких расследований.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дмитрий Юрьевич [Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси] должен помочь ему в коллектив влиться, потому что следователь – это же белая кость. Белая кость в погонах, они не всегда принимают людей со стороны, хотя он не со стороны, он всегда был следователем. Но молодой человек, и назначение со стороны.
Это не значит, что в Следственном комитете нет достойных людей. Я никому не могу сейчас предъявить претензий, хотя внимательно наблюдал за вашей работой. Это и есть ротация кадров. Ничего здесь удивительного нет.
Один следователь идет генеральным прокурором, туда приходит на смену руководителя из другого ведомства следователь. Но тем не менее я знаю, что всегда шероховатости бывают с приходом нового руководителя.
Ты это пережил, хорошо пережил, поэтому Константину надо в этом плане помочь, да и все будем помогать. Да и сам он человек твердый, как показала реальная действительность.
Новый глава СК не многословен, как и многие люди из сферы, предпочитает дела и результаты.
Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
Я соглашусь, что степень ответственности на новой должности гораздо выше, чем на должности начальника следственного управления КГБ. Хотя работа по своей сути примерно одинаковая, отличается лишь масштабом.
Вместе с тем я благодарен, что Президентом мне было оказано доверие возглавить Следственный комитет. И я уверен, что мы впредь будем в этом коллективе выполнять задачи по предназначению.
Обоих назначенцев в новых должностях сегодня же и представили коллективам. С этого дня работа в ведомствах точно пойдет иначе. Новые руководители обязательно привнесут свои штрихи и методы. Главный же вектор задан Президентом: какой бы ни была должность и звание, главное помнить, что в ней каждый служит в интересах белорусского государства, защищая его ценности.
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