Благодарен, что Президентом оказано доверие возглавить Следственный комитет – Бычек

Что касается нового главы Следственного комитета, то, несмотря на закрытость ведомства, в котором служил раньше Константин Бычек, широкая общественность его хорошо знает. Часто именно он, будучи начальником следственного управления КГБ Беларуси, публично комментировал резонансные дела и результаты громких расследований.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дмитрий Юрьевич [Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси] должен помочь ему в коллектив влиться, потому что следователь – это же белая кость. Белая кость в погонах, они не всегда принимают людей со стороны, хотя он не со стороны, он всегда был следователем. Но молодой человек, и назначение со стороны.

Это не значит, что в Следственном комитете нет достойных людей. Я никому не могу сейчас предъявить претензий, хотя внимательно наблюдал за вашей работой. Это и есть ротация кадров. Ничего здесь удивительного нет.

Один следователь идет генеральным прокурором, туда приходит на смену руководителя из другого ведомства следователь. Но тем не менее я знаю, что всегда шероховатости бывают с приходом нового руководителя.

Ты это пережил, хорошо пережил, поэтому Константину надо в этом плане помочь, да и все будем помогать. Да и сам он человек твердый, как показала реальная действительность.

Новый глава СК не многословен, как и многие люди из сферы, предпочитает дела и результаты.