Нарушения при переработке, хранении и учёте древесины! В КГК выявили недостатки в работе лесной отрасли

Об этом сообщили в Комитете государственного контроля на совместном заседании коллегий КГК и Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В Беларуси за последние годы достигнут заметный прогресс в развитии лесной инфраструктуры. Построено более 1 800 километров лесных дорог, созданы современные лесные питомники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем в отрасли остается и ряд проблем. В стране накопилось около 6 миллионов кубометров невостребованной древесины. Часть сырья портится из-за несвоевременной переработки. Контролирующие органы выявили более 180 фактов сокрытия должностными лицами лесхозов невывезенной древесины, а также нарушения условий ее хранения. Около 50 тысяч кубометров находились на землях сельхозназначения.

Нарушения зафиксированы и в работе единой государственной системы учета древесины. Речь идет о невнесении либо искажении данных, что, по оценке специалистов, создавало условия для хищений. Кроме того, за 2024-2025 годы выявлено более 20 тысяч кубометров незаконно заготовленной древесины.