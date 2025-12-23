Нарушения при переработке, хранении и учёте древесины! В КГК выявили недостатки в работе лесной отрасли
В Беларуси за последние годы достигнут заметный прогресс в развитии лесной инфраструктуры. Построено более 1 800 километров лесных дорог, созданы современные лесные питомники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили в Комитете государственного контроля на совместном заседании коллегий КГК и Госинспекции охраны животного и растительного мира.
Вместе с тем в отрасли остается и ряд проблем. В стране накопилось около 6 миллионов кубометров невостребованной древесины. Часть сырья портится из-за несвоевременной переработки. Контролирующие органы выявили более 180 фактов сокрытия должностными лицами лесхозов невывезенной древесины, а также нарушения условий ее хранения. Около 50 тысяч кубометров находились на землях сельхозназначения.
Нарушения зафиксированы и в работе единой государственной системы учета древесины. Речь идет о невнесении либо искажении данных, что, по оценке специалистов, создавало условия для хищений. Кроме того, за 2024-2025 годы выявлено более 20 тысяч кубометров незаконно заготовленной древесины.
Василий Руденик, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Беларуси:
Уже за длительное время у нас накопился ряд проблем. Все мы понимаем, видим, чувствуем и как реагировал Президент в отношении лесного ресурса, какая была дана оценка главы государства. Поэтому мы, как Комитет государственного контроля, являемся ответственными за эффективность работы всего лесного комплекса страны. Комитет государственного контроля отдал ряд конкретных поручений.
Среди озвученных на заседании предложений – повышение эффективности использования лесных ресурсов, дальнейшее развитие глубокой переработки и наведение порядка в отрасли. Лесхозы Беларуси должны поставлять на переработку не менее 25 миллионов кубометров круглой древесины ежегодно. Напомним, такую задачу поставил Президент в ежегодном Послании народу и парламенту.