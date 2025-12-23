Максим Рыженков принял участие в марафоне добра «Наши дети»

Благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вольфович посетил Волковысский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

А в Минске позитивные эмоции и тепло семейного очага ощутили воспитанники Социально-педагогического центра Московского района. В учреждении сейчас находятся 20 ребят, которые в силу трудных жизненных обстоятельств новогодние дни проводят без родителей. Ребятам вручили сладости, а также оборудование и принадлежности для занятий танцами и творчеством.

Я люблю Новый год, потому что люблю получать подарки, а еще дают конфеты.