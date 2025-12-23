Максим Рыженков принял участие в марафоне добра «Наши дети»
Благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вольфович посетил Волковысский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
А в Минске позитивные эмоции и тепло семейного очага ощутили воспитанники Социально-педагогического центра Московского района. В учреждении сейчас находятся 20 ребят, которые в силу трудных жизненных обстоятельств новогодние дни проводят без родителей. Ребятам вручили сладости, а также оборудование и принадлежности для занятий танцами и творчеством.
Я люблю Новый год, потому что люблю получать подарки, а еще дают конфеты.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Яркие, красивые, умные детки, которые должны иметь праздник, должны иметь заботу, должны иметь поддержку. И мы не могли не приехать в очередной раз в этот центр.