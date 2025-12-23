«Корове нужен комфорт». В хозяйстве «Остромечево» рассказали, как выйти в лидеры по надоям молока

Молочный флагман страны вновь подтверждает лидерство. Брестская область вышла на новый уровень продуктивности, средний удой от одной коровы здесь достиг 8 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий год подряд регион удерживает первое место по валовому производству молока, обеспечивая более 27,5 % общереспубликанского объема. Такой результат – прямое следствие системных инвестиций в модернизацию отрасли, технологий и кадров. Пятилетку Брестчина завершает с рекордным приростом – плюс 16 %.

Новая амбициозная задача на ближайшие 5 лет для белорусского АПК – выйти на 10-12 миллиардов долларов экспортной выручки. Реализация же начинается с каждого квадратного метра молочно-товарных комплексов страны. В арсенале хозяйства «Остромечево» семь таких «фабрик» молока. Финальная модернизация старых помещений завершилась в 2023 году. За этот год производительность молочного стада достигнет 10 тысяч 900 килограммов молока на корову при средней в области 8 тысяч.

Корове нужен комфорт – это условия отдыха: лежанка, сухо, свежий воздух. Комфортные условия отдыха и, конечно, качество корма, к которому она имеет доступ до 10-12 раз в сутки.

Формула 4К (корова, корма, комфорт и кадры) работает безотказно. Уровень автоматизации позволяет обслуживать комплекс силами двух-трех работников. Главный зоотехник Ольга Житкович работает в хозяйстве 20 лет. За профессионализм удостоена медали «За трудовые заслуги». Отвечает за все: от качества кормов до вывоза молока.

Ольга Житкович, главный зоотехник сельхозпредприятия «Остромечево»:

Кадры – это одна из составляющих успеха при производстве продукции животноводства. Они должны быть образованными, высококвалифицированными.

40 % молока в «Остромечево» перерабатывают самостоятельно, остальное хозяйство поставляет еще трем молочным заводам. Предприятия Брестской области обеспечивают до трети объема экспорта молочной продукции страны. Каждый вложенный рубль в отрасль эффективно окупился.