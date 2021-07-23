«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Александр, как вы спели дуэтом на «Славянском базаре»? Расскажите о вашем неожиданном дуэте с литовской исполнительницей. Знаю, что вы через видеосвязь репетировали.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я так смело скажу, потому что меня страна поздравляет по сей день: этот номер был просто явление на этом концерте, открытие – и музыкальный номер, и костюмы, и режиссура, которую поставил Александр Дмитриевич Вавилов. Когда он мне объявил еще в марте, что у меня будет дуэт, а в том году мы были вместе в жюри детского конкурса. Я возглавлял его в 2020 году, а Бируте была членом жюри. Нужно отдать ей должное: когда мы увиделись на репетиции в день открытия – она похудела на 12 килограмм. «Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха рассказал о «Славянском базаре» и своём выступлении. Читайте здесь.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

И вы ее не узнали. Александр Солодуха:

Я обалдел, понимаете? Это раз. Второе, мы жили в разных отелях: я – в «Ветразе», она – в «Витебске», и мы днем по Viber репетировали. Жара сумасшедшая. И потом еще перед концертом в коридорчике: артисты идут, тут Глеб Матвейчук, Руслан Алехно, мы там с ней проходим. Надо было все обыграть, потому что была постановка в проигрыше, Александр Дмитриевич подсказал – микрофоны опустить, идет диалог. Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй. И так далее. Алена Родовская:

Выход Александра Солодухи на любой сцене – это всегда экшен.

Александр Солодуха:

Пошив костюма – это все готовилось. Алена Ланская:

Это экшен, что-то новое, какие-то эмоции, трудности. Но когда ты их преодолеваешь, выступаешь и все заканчивается, понимаешь, что хочется еще и еще. Мы, артисты, так устроены, что нам надо это. Если мы этого не испытываем, мы не живем.