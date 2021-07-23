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«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»

23 июля 2021 14:36
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«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Анастасия, вы практически выросли на «Славянском базаре», у вас мама журналист. Естественно, вы складываете в копилочку все фестивали, которые видели в раннем детстве, в молодости и уже в таком более осознанном возрасте, когда вы сами в гуще событий. По роду своей службы человек, который всегда за кадром – мы видим красивую картинку, а что происходит за? Большая ли команда работает? Сколько нужно человек, чтобы обеспечить эту махину и показать всю красоту, которую видят зрители перед экраном?

«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»-4

Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:
Находясь в зале, мы видим только, наверное, 40 % людей, они с аккредитациями обычно, которые обеспечивают все концерты, технические моменты. Мне кажется, что в последнее время (я, конечно, не музыкальный критик – может быть, наши белорусские звезды меня поправят) стало больше живого звука, и это очень радует. А ведь живой звук – все понимают – это и работа звукорежиссеров, и настройка оборудования, это колоссальный труд. Мне кажется, что люди, которые обеспечивают сам фестиваль, еще недели две-три отходят. Трупами лежат, можно так сказать.

Но о том, что за 30 лет фестиваль изменился лично для меня – я не скажу, что я слежу. Да, я бегала ребенком между рядами. Мой папа до сих пор вспоминает историю, как в три года на концерте польской песни я бегала между 1-м и 24-м рядом, мешала смотреть ему какое-то шоу на льду. Но фестиваль трансформировался действительно, и каждый раз находишь что-то интересное и новое. Например, в этом году я чисто случайно проводила в Витебске отпуск и попала на концерт симфонического оркестра из Санкт-Петербурга (он был перед открытием), который сопровождался ледовым шоу. Это было что-то с чем-то. Это было настолько феерично, что я думала, что разломаю просто кресло.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Побежите снова между 1-м и 24-м.

«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»-7

Анастасия Дехтяр:
Там уже не даст охрана так бегать, наверное. Но вот этот звук, который всегда предвещает начало концерта, фирменный гимн «Славянского базара»… Я жду каждый раз, как будет оформлена сцена. За 30 лет она ни разу не повторилась, и каждый раз это какая-то фишечка, изюминка. Поэтому оценить колоссальную подготовку – действительно, команда Глеба Лапицкого, до этого Родиона Басса… Они целый год работали над тем, чтобы устроить людям четыре дня феерии.

«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»-10

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
На самом деле это огромный труд, огромная работа большого количества людей, начиная от выбора артистов, потом администрирование, коммуникации – куда разместить, какая программа. Это очень сложно. Со всеми службами договориться, «Васильки» раздать, а если номер не понравился, то, соответственно, по райдеру в другой номер переселить. Безусловно, здесь нужно быть очень гибким и нужно любить фестиваль. Понимать, что превыше всего музыка, люди, аплодисменты, ведь мы для этого и живем – для сцены.

Анастасия Дехтяр:
Все привередливые звезды даже готовы мириться, что их поселят не в «Эридан» или не в гостиницу «Лучеса».

Алена Ланская: 
А что это? Мы хотим золотой унитаз, как все! [смеется – прим. ред.]

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Алена Родовская # Анастасия Дехтяр # Александра Каштанова # Алёна Ланская # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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