«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Анастасия, вы практически выросли на «Славянском базаре», у вас мама журналист. Естественно, вы складываете в копилочку все фестивали, которые видели в раннем детстве, в молодости и уже в таком более осознанном возрасте, когда вы сами в гуще событий. По роду своей службы человек, который всегда за кадром – мы видим красивую картинку, а что происходит за? Большая ли команда работает? Сколько нужно человек, чтобы обеспечить эту махину и показать всю красоту, которую видят зрители перед экраном?

Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:

Находясь в зале, мы видим только, наверное, 40 % людей, они с аккредитациями обычно, которые обеспечивают все концерты, технические моменты. Мне кажется, что в последнее время (я, конечно, не музыкальный критик – может быть, наши белорусские звезды меня поправят) стало больше живого звука, и это очень радует. А ведь живой звук – все понимают – это и работа звукорежиссеров, и настройка оборудования, это колоссальный труд. Мне кажется, что люди, которые обеспечивают сам фестиваль, еще недели две-три отходят. Трупами лежат, можно так сказать.

Но о том, что за 30 лет фестиваль изменился лично для меня – я не скажу, что я слежу. Да, я бегала ребенком между рядами. Мой папа до сих пор вспоминает историю, как в три года на концерте польской песни я бегала между 1-м и 24-м рядом, мешала смотреть ему какое-то шоу на льду. Но фестиваль трансформировался действительно, и каждый раз находишь что-то интересное и новое. Например, в этом году я чисто случайно проводила в Витебске отпуск и попала на концерт симфонического оркестра из Санкт-Петербурга (он был перед открытием), который сопровождался ледовым шоу. Это было что-то с чем-то. Это было настолько феерично, что я думала, что разломаю просто кресло.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Побежите снова между 1-м и 24-м.