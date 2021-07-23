«Я бегала ребёнком между рядами». Коренная витебчанка вспоминает, как менялся «Славянский базар»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Анастасия, вы практически выросли на «Славянском базаре», у вас мама журналист. Естественно, вы складываете в копилочку все фестивали, которые видели в раннем детстве, в молодости и уже в таком более осознанном возрасте, когда вы сами в гуще событий. По роду своей службы человек, который всегда за кадром – мы видим красивую картинку, а что происходит за? Большая ли команда работает? Сколько нужно человек, чтобы обеспечить эту махину и показать всю красоту, которую видят зрители перед экраном?
Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:
Находясь в зале, мы видим только, наверное, 40 % людей, они с аккредитациями обычно, которые обеспечивают все концерты, технические моменты. Мне кажется, что в последнее время (я, конечно, не музыкальный критик – может быть, наши белорусские звезды меня поправят) стало больше живого звука, и это очень радует. А ведь живой звук – все понимают – это и работа звукорежиссеров, и настройка оборудования, это колоссальный труд. Мне кажется, что люди, которые обеспечивают сам фестиваль, еще недели две-три отходят. Трупами лежат, можно так сказать.
Но о том, что за 30 лет фестиваль изменился лично для меня – я не скажу, что я слежу. Да, я бегала ребенком между рядами. Мой папа до сих пор вспоминает историю, как в три года на концерте польской песни я бегала между 1-м и 24-м рядом, мешала смотреть ему какое-то шоу на льду. Но фестиваль трансформировался действительно, и каждый раз находишь что-то интересное и новое. Например, в этом году я чисто случайно проводила в Витебске отпуск и попала на концерт симфонического оркестра из Санкт-Петербурга (он был перед открытием), который сопровождался ледовым шоу. Это было что-то с чем-то. Это было настолько феерично, что я думала, что разломаю просто кресло.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Побежите снова между 1-м и 24-м.
Анастасия Дехтяр:
Там уже не даст охрана так бегать, наверное. Но вот этот звук, который всегда предвещает начало концерта, фирменный гимн «Славянского базара»… Я жду каждый раз, как будет оформлена сцена. За 30 лет она ни разу не повторилась, и каждый раз это какая-то фишечка, изюминка. Поэтому оценить колоссальную подготовку – действительно, команда Глеба Лапицкого, до этого Родиона Басса… Они целый год работали над тем, чтобы устроить людям четыре дня феерии.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
На самом деле это огромный труд, огромная работа большого количества людей, начиная от выбора артистов, потом администрирование, коммуникации – куда разместить, какая программа. Это очень сложно. Со всеми службами договориться, «Васильки» раздать, а если номер не понравился, то, соответственно, по райдеру в другой номер переселить. Безусловно, здесь нужно быть очень гибким и нужно любить фестиваль. Понимать, что превыше всего музыка, люди, аплодисменты, ведь мы для этого и живем – для сцены.
Анастасия Дехтяр:
Все привередливые звезды даже готовы мириться, что их поселят не в «Эридан» или не в гостиницу «Лучеса».
Алена Ланская:
А что это? Мы хотим золотой унитаз, как все! [смеется – прим. ред.]
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