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«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении

19 июля 2021 09:35
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республики Беларусь – Александр Солодуха.

Вы были на первом «Славянском базаре» в 1992 году. Как изменился за 30 лет фестиваль?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Он очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно, ведь много лет назад сделали крышу. Когда он начинался было 5 тысяч зрителей, а сейчас, по-моему, под 7 тысяч.

Первый «Славянский базар», 1992 год. Первое исполнение мегахита «Здравствуй, чужая милая». Саше Солодухе 33 года, как моим сыновьям. Длинные волосы и лента.

Много раз приезжал на последующие фестивали. За эти 30 лет у меня было три сольника здесь. В 1997-м 10-летие праздновал, 2007 – 20 лет на сцене, 2012 – 25 лет на сцене.

«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении-1

Почему вы в этом году решили выступать в дуэте?

Александр Солодуха:
Это режиссерская команда, в частности Александр Дмитриевич Вавилов – режиссер концерта открытия предложил вот такой ход конем: дуэт с литовской певицей Бируте Петриките.

«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении-4

Есть ли у вас любимые места в Витебске, где вы любите гулять?

Александр Солодуха:
Конечно же, здесь – Летний амфитеатр и вокруг, здесь самое-самое. Красота!

Полное интервью смотрите в видеоматериале.

# Белорусские исполнители # Культура # Александр Солодуха # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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