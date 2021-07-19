«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республики Беларусь – Александр Солодуха.

Вы были на первом «Славянском базаре» в 1992 году. Как изменился за 30 лет фестиваль?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Он очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно, ведь много лет назад сделали крышу. Когда он начинался было 5 тысяч зрителей, а сейчас, по-моему, под 7 тысяч.

Первый «Славянский базар», 1992 год. Первое исполнение мегахита «Здравствуй, чужая милая». Саше Солодухе 33 года, как моим сыновьям. Длинные волосы и лента.

Много раз приезжал на последующие фестивали. За эти 30 лет у меня было три сольника здесь. В 1997-м 10-летие праздновал, 2007 – 20 лет на сцене, 2012 – 25 лет на сцене.