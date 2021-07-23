Создали столетний альбом, держат пони и павлинов. Посмотрите на лучшую семью Минской области

Новости Беларуси. Сельское хозяйство – это не работа, а образ жизни. И люди, занятые на полевых работах, обычно и дома успевают получить отменный урожай со своих огородов. Вставать с рассветом и полностью отдаваться процессу для них привычное дело, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как успеть везде и в чем секрет простого семейного счастья? За ответами на эти вопросы мы заглянули к лучшей семье Минской области.

Иван и Алена вместе уже 15 лет. Познакомились спонтанно. Строили общий быт с нуля, сами делали дом. И в хозяйстве, где работали, были на хорошем счету. Наверное, именно поэтому им и предложили поучаствовать в конкурсе «Властелин села». Вышло все снова спонтанно. Впрочем, готовились ответственно. Историю рода решили рассказывать в стихах – с сюжетом и театрализованным представлением. Получилось ярко и интересно. Приятная суматоха на празднике, как ни крути, поднимает настроение. С некоторыми семьями даже удалось подружиться.

Иван Филинович:

На последнем в Александрии с Воробьевыми, хоть они и наши соперники, подружились. Хорошая семья. Простые, как и мы. Наверное, поэтому мы быстро и сошлись. Еще повезло – наши палатки были рядом. Мы к ним выходили, в розетку включались, чтобы картошку варить, они к нам за маслом приходили. Подставить друг друга – не было такого. Наоборот, помогали. Понятно, что конкурс, но все равно надо оставаться людьми. Это в самих конкурсах оно открывается. Конкурсы пролетели, и все, а потом ходишь, как с другом, а не соперником. Только во время самих конкурсов какой-то азарт, адреналин.

За столько лет в семье успели появиться свои традиции. Например, уникальная вещь – столетний альбом. В нем через снимки собрана история целых поколений со стороны каждого из супругов. По крупицам сведения собирали даже о давних родичах, чтобы в лицах сохранить историю семьи. Кстати, такое необычное древо планируют еще дополнить подписями.

Иван Филинович:

Альбом очень старый. По нему видно, что он у нас очень давно. Здесь все мои родственники до дедушек и бабушек. Мои родители, братья, сестры. Я младший – моей фотографией заканчивается, и начинаются родственники моей жены до прапрабабушек. Это уже такое хорошее наше древо. С корней собралось до нашей семьи. И уже две веточки нашей семьи – вот одна, вот вторая.

Впрочем, семья признается: оставить свое хозяйство на несколько дней и уехать на конкурс было сложно, ведь за всем нужен присмотр, но в итоге все получилось. Кстати, хозяйство действительно внушительное. Работать в семье любят и умеют. Недавно купили коров, чтобы молоко было домашнее. Про свою вотчину Иван и Алена рассказывают скромно – все, как у всех. Куры, утки, индюки и павлины. Появлялось все, конечно, постепенно. Иван Филинович:

Началось все с курочек – то одной породы, то другой, то третьей, и понеслась лихая. Теперь уже, как у маленьких фермеров, две пони, две большие лошади, две телки, куры, утки, гуси, фазаны, павлины. Это больше для души, наверное.

Алена Филинович:

Постепенно так произошло, что у нас пополнялось, все нравилось, хотелось. Пони вообще давно хотели. Так получилось, что заимели и пони. Иван Филинович:

Это их лошадки. Как твою лошадку зовут?

– Дики.

– Дики. Единственный мальчик в нашей лошадиной стае, и она его обучает. Алена Филинович:

Сами могут забрать с поля, кататься.

Иван Филинович:

Причем, если он рвется, поймает его только она – к нам он не идет. Мы если берем лошадей, он будет сзади идти домой, но там в руки нам не дастся, а ей без вопросов. Я больше с лошадьми занимаюсь, потому что с пони девчата помогают выводить, забирать. Но к большим пока не допускаю, потому что мало ли – все-таки животное. Яйца у нас старшая собирает, зернышки кидает младшая. А мама больше в доме и огороде. Я приучен с детства, что у нас большое хозяйство. Я сам родом из деревни. Огород у семьи тоже внушительный. Тут и помидоры, и огурцы, много клубники. Большой сад из 40 садовых деревьев. День в семье обычно начинается в шесть утра. Нужно вывести пастись лошадей, покормить птицу. Работа есть всегда, но в семье признаются: главное – любить свое дело. Иногда руки опускаются, и работаешь через силу. В этот момент главное – не сдаваться и продолжать идти к цели.