Алексей Дзермант: белорусскому народу нужно держаться своего выбора, показывать пример украинским братьям

Новости Беларуси. Смотрим на политические процессы сквозь призму философии. Эксперт, политолог, философ Алексей Дзермант и его смыслы происходящего с нами и вокруг нас в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант, политолог, философ:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня мы обратим внимание на попытки втянуть нашу страну в антироссийский блок Междуморья. Мы уже привыкли, что это давняя мечта польских империалистов. Воссоздать в новой форме Речь Посполитую, где именно Польша будет господствовать над буферной зоной, разделяющей Россию и Европу.

Алексей Дзермант:

Сейчас белорусов в польский обоз активно стали зазывать украинские политики, конечно, если можно их называть украинскими. Министр иностранных дел Украины Кулеба большой энтузиаст Люблинской тройки – организации, созданной властями Польши, Литвы и Украины для продвижения Междуморья. Кулеба часто любит упомянуть Беларусь в связи с этим, не скрывая своих замыслов: «Люблинский треугольник – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы. Безусловно, мы бы очень хотели, чтобы там стояла четвертая подпись, подпись демократической Беларуси, но пока ее нет, мы будем работать втроем, но работать втроем так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет Люблинский треугольник».

Алексей Дзермант:

То есть открытым текстом говорится о том, что они собираются вмешиваться в наши внутренние дела и изменить геополитическую ориентацию нашей страны. Напомню, что за курс на интеграцию с Россией на всенародном референдуме в 1995 году проголосовало 83 % белорусов, а сейчас какой-то залетный украинский министр пытается его изменить. Конечно, за всем этим стоит не украинский народ, а быть частью санитарного кордона и инструментом в антироссийской борьбе – это не отвечает интересам ни украинцев, ни белорусов. Но суверенной власти на Украине после государственного переворота 2014 года уже нет.

Алексей Дзермант:

За риторикой украинских властей стоят чужие интересы: Польши, элиты которой больны реваншизмом и историческим ревизионизмом. США и Британии, которым выгодно существование Междуморья, как буферной зоны, создающей препятствия и барьеры между Западом и Востоком. Смысл Междуморья, Люблинской тройки именно в этом: разделять народы, разжигать войны и конфликты. Беларусь, «белорусский балкон» занимает важнейшее стратегическое положение в нашем регионе. Мы не позволяем замкнуться плотному антироссийскому кольцу и, по сути, сдерживаем их экспансию на Восток, являемся ключевым звеном союзной обороны на западном фланге.

Алексей Дзермант:

И это одна из причин того, почему нас так люто ненавидят и атакуют. Небольшая Беларусь самостоятельно выбирает свою судьбу, своих союзников, мы показываем пример, что так можно и что с Россией можно и нужно дружить. А вот здесь у наших западных соседей появляется зависть и ревность. Они ведь убеждены в своем превосходстве и абсолютной правоте. Все альтернативные модели развития, геополитические ориентиры, по их мнению, просто не должны существовать, для них это вызов и угроза. Но у всех политических проектов, подобных Междуморью, всегда была одна историческая судьба – они приводили к краху польские элиты и тем, кто им служил. Первая Речь Посполитая, вторая. То же самое будет и с новой.

Алексей Дзермант:

Почему так происходит? Да потому, что сама идеология, проект Междуморья и основанный на ней польский национальный миф, глубоко порочны и несправедливы. По сути, выстраивается феодальная пирамида, где польская элита, шляхта видят себя панами, хотя сами они прислуживают господам из Вашингтона и Лондона. Шляхте должны подчиняться украинцы, белорусы, литовцы – это для них холопы, пся крэв, чтобы они там сами ни говорили, а больше всего они мечтают о завоевании России и превращении русских людей в рабов и манкуртов. Понимая все это, белорусы, которые всегда отличались крестьянской смекалкой и природной рассудительностью, выбирают правильную сторону истории. К сожалению, импульсивных братьев-украинцев удалось развести на европейские иллюзии.