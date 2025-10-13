Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище
Активные, яркие и талантливые. Семья Станкевичей из деревни Логовище уже визитка Дзержинского района. Ни один народный праздник и фестиваль не обходится без этой дружной и творческой команды, будь то «Дожинки» или «Властелин села». Молодые родители воспитывают двоих сыночков и лапочку-дочку, прививают любовь к малой родине и белорусской культуре с малых лет.
– Помогли, сосватали, сказали, что девочка такая есть. Ну вот увидел, понравилась. В отделе культуры мы с ней встретились.
– Да, связала нас культура. Я работала просто в бухгалтерии. Как Саша любит говорить: «Серая мышка была».
– Спустя буквально полгода понял, что вот с этим человеком хочу связать свою судьбу.
По профессии Александр режиссер народных праздников и обрядов. Написать лучший сценарий ему удается и в жизни. А все потому, что рядом любимая муза и поддержка. Дом построил и посадил дерево еще до создания семьи. Новоиспеченная хозяюшка облагородила территорию и расписала мультяшными сюжетами от души. К слову, Инга перебралась из Дзержинска к мужу в деревню Логовище. Признается, впервые научилась доить корову у свекрови. Строит свое счастье здесь и сейчас. Главный девиз – «не патрэбны нам грошы і клад, калі ў сям’і каханне і лад».
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