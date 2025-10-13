Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище

Активные, яркие и талантливые. Семья Станкевичей из деревни Логовище уже визитка Дзержинского района. Ни один народный праздник и фестиваль не обходится без этой дружной и творческой команды, будь то «Дожинки» или «Властелин села». Молодые родители воспитывают двоих сыночков и лапочку-дочку, прививают любовь к малой родине и белорусской культуре с малых лет.

– Помогли, сосватали, сказали, что девочка такая есть. Ну вот увидел, понравилась. В отделе культуры мы с ней встретились.

– Да, связала нас культура. Я работала просто в бухгалтерии. Как Саша любит говорить: «Серая мышка была».

– Спустя буквально полгода понял, что вот с этим человеком хочу связать свою судьбу.