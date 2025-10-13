Трамп сообщил, что после достижения мира в Газе намерен заняться Украиной

Лидер США Дональд Трамп заявил, что займется украинским кризисом после окончания конфликта в Газе, подчеркнув необходимость сначала сосредоточиться на вопросах, связанных с Россией. Он выразил надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной, включая создание рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, однако ответа от Киева пока не поступило.

Тем временем в Газе достигнуто временное прекращение огня. ХАМАС и Израиль приступили к реализации мирного плана: боевики согласились освободить заложников и передать тела погибших, а Израиль согласился отвести войска и освободить сотни палестинских заключенных.

Фото: pixabay