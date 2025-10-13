Прямой эфир

Трамп сообщил, что после достижения мира в Газе намерен заняться Украиной

13 октября 2025 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп сообщил, что после достижения мира в Газе намерен заняться Украиной-0

Лидер США Дональд Трамп заявил, что займется украинским кризисом после окончания конфликта в Газе, подчеркнув необходимость сначала сосредоточиться на вопросах, связанных с Россией. Он выразил надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной, включая создание рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, однако ответа от Киева пока не поступило.

Тем временем в Газе достигнуто временное прекращение огня. ХАМАС и Израиль приступили к реализации мирного плана: боевики согласились освободить заложников и передать тела погибших, а Израиль согласился отвести войска и освободить сотни палестинских заключенных.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам» – FT
13 октября 2025 13:46

Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам» – FT

Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах
13 октября 2025 13:34

Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах

Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже уедут
13 октября 2025 13:28

Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже уедут