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Половина украинцев хотят ухода Зеленского из политики – КМИС

13 октября 2025 14:55
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Половина украинцев хотят ухода Зеленского из политики – КМИС-0

Согласно опросу Киевского международного института социологии, половина украинцев выступает против продолжения участия Владимира Зеленского в политике после окончания конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Из них 36% хотят, чтобы он ушел, а 14% уголовного преследования. Только 25% опрошенных поддерживают его продолжение на этом посту, 9% затруднились ответить.

Опрос проводился на подконтрольной Киеву территории с 19 сентября по 5 октября 2025 года. Президентские выборы в стране не проводились с тех пор, как в мае прошлого года истек срок полномочий Зеленского. Сам он заявил, что вопрос легитимности его не беспокоит. Российская сторона, в частности лидер РФ Владимир Путин, считает нынешнее руководство Украины нелегитимным, что, по его мнению, создает риски для юридической силы будущих соглашений.

Фото: pixabay

# Международная политика

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