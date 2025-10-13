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Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая

13 октября 2025 14:40
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В Минской области начался сладкий сезон – сахарные заводы приступили к переработке свеклы нового урожая. Уже убрано почти 60 % площадей. Средняя урожайность – 470 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая-2

Ольга Пасечник, корреспондент:
Слуцкий сахарный комбинат – именно здесь происходит превращение свеклы в сыпучую массу кристаллов. На завод корнеплод поступает прямо с полей. В среднем за сутки на комбинате перерабатывают более 12 тысяч тонн сырья.

Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая-4

В центральном регионе работает несколько заводов, где из корнеплода получают сладкие кристаллы. Только в Слуцке уже заготовлено свыше 600 тысяч тонн сахарной свеклы, что составляет примерно 60 % от общего объема. Урожай сюда поступает практически со всей Беларуси.

Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая-6

Сразу после разгрузки начинается этап контроля и очистки. В лаборатории специалисты определяют ключевой показатель – сахаристость, которая в этом году почти 17 %. Параллельно сырье отделяют от мусора, а затем промывают.

Подробнее в видео.

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