«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Это наш традиционный, скажем так, долг перед главными женщинами в судьбе каждого человека. Это наша традиционная концертная программа, которую мы уже много лет проводим на главной сцене нашей страны, во Дворце Республики. А все, чем мы ее наполняем, безусловно, это частичка какого-то тепла, подарить какую-то радость. Безусловно, это большой, объемный концерт. Назвать наши творческие ребята решили его в этом году именно так. У всех есть устоявшиеся вот эти мамины фразы «надень шапку», «ты покушал или нет». Поэтому это все вызывает ностальгические, добрые, теплые чувства, потому что День Матери – это, наверное, самый теплый душевный праздник, потому что мы чествуем главного человека в жизни каждого из нас, поэтому мы наполнили это хорошими, добрыми ретро-хитами. Это все то, что нравится людям разного возраста, но в том числе и нашим мамам, и мамам тех, кто постарше или помладше. Это и различные хиты наших эстрадных групп.

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