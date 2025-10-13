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«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери

13 октября 2025 14:28
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В канун одного из самых трогательных праздников, Дня матери, мы по традиции задумываемся о том, как лучше всего выразить свою любовь и благодарность. Один из красивых способов подарить маме праздник, например, билет в Молодежный театр эстрады. Артисты приготовили особую программу. А вот какую именно, рассказал гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.

Юрий Царев, ведущий:
Замечательное название «Как мама сказала», так называется праздничная программа. Давайте ее представим.

«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери-2

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:
Это наш традиционный, скажем так, долг перед главными женщинами в судьбе каждого человека. Это наша традиционная концертная программа, которую мы уже много лет проводим на главной сцене нашей страны, во Дворце Республики. А все, чем мы ее наполняем, безусловно, это частичка какого-то тепла, подарить какую-то радость. Безусловно, это большой, объемный концерт. Назвать наши творческие ребята решили его в этом году именно так. У всех есть устоявшиеся вот эти мамины фразы «надень шапку», «ты покушал или нет». Поэтому это все вызывает ностальгические, добрые, теплые чувства, потому что День Матери – это, наверное, самый теплый душевный праздник, потому что мы чествуем главного человека в жизни каждого из нас, поэтому мы наполнили это хорошими, добрыми ретро-хитами. Это все то, что нравится людям разного возраста, но в том числе и нашим мамам, и мамам тех, кто постарше или помладше. Это и различные хиты наших эстрадных групп.

Подробности в видео.

# Театр # Сергей Медведев # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Ольга Бурлакова

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