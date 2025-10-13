Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения обсудили на семинаре в Слуцке

О патриотическом, духовно-нравственном воспитании и развитии системы образования региона говорили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семинар объединил представителей органов власти, культуры, духовенства, общественных объединений и учреждений образования.

Ключевой темой встречи стала работа просветительских советов. Так, в Минской области реализуется комплексная программа по воспитанию подрастающего поколения: это встречи с детьми в оздоровительных лагерях, тематические ярмарки, спортивные мероприятия и экскурсии.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома: В основном вся работа, конечно, концентрируется в регионах. Это все имеет действенный результат. Это все реальные, конкретные дела. Ну а уже на областном уровне, конечно, это выработка решений, которые можно спроецировать и как опыт показать другим.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нам нужно, чтобы наш человек, белорус, спокойно, уверенно чувствовал себя на родной земле, опирался на духовно-нравственное наследие предыдущих поколений, но вместе с тем с заботой передавал последующим. И надеемся, что в будущем работа покажет перспективность и значимость таких встреч.

Также педагоги представили интерактивную выставку методических разработок. Всего – более 200 проектов.