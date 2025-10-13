Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Нам сегодня с погодой повезло, такая осень яркая!
Александр Осенко:
Мясом заниматься буду я.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Будете командовать.
Андрей Савиных:
Постараюсь говорить конкретно и, может быть, даже в прямой линии.
Александр Осенко:
Дипломатия – это ваше профессиональное приобретенное качество?
Андрей Савиных:
Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся.
Александр Осенко:
Дайте мне еще перчика. Вероника, ты нас любишь, я так смотрю!
Александр Осенко:
Ваш прогноз на ближайшие 10 лет.
Андрей Савиных:
Человечество рано или поздно должно объединиться.
Александр Осенко:
Либо, как в эпических фильмах, прилетят инопланетяне.
Андрей Савиных:
Через 10 лет историки назовут точную дату рождения многополярного мира.
Александр Осенко:
Все в этом мире можно засунуть в алгоритмы.
Андрей Савиных:
Согласен.
Александр Осенко:
Искусственный интеллект – не хватает только эмоций.
Андрей Савиных:
Не согласен.
Александр Осенко:
Побыли у нас – и вы уже практически повар.
Андрей Савиных:
Приглашайте почаще, может быть, готовить научусь.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 19 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.