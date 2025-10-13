Прямой эфир

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»

13 октября 2025 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных.

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Нам сегодня с погодой повезло, такая осень яркая!

Александр Осенко:
Мясом заниматься буду я.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Будете командовать.

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Андрей Савиных:
Постараюсь говорить конкретно и, может быть, даже в прямой линии.

Александр Осенко:
Дипломатия – это ваше профессиональное приобретенное качество?

Андрей Савиных:
Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся.

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Дайте мне еще перчика. Вероника, ты нас любишь, я так смотрю!

Александр Осенко:
Ваш прогноз на ближайшие 10 лет.

Андрей Савиных:
Человечество рано или поздно должно объединиться.

Александр Осенко:
Либо, как в эпических фильмах, прилетят инопланетяне.

Андрей Савиных:
Через 10 лет историки назовут точную дату рождения многополярного мира.

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Все в этом мире можно засунуть в алгоритмы.

Андрей Савиных:
Согласен.

Александр Осенко:
Искусственный интеллект – не хватает только эмоций.

Андрей Савиных:
Не согласен.

Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Побыли у нас – и вы уже практически повар.

Андрей Савиных:
Приглашайте почаще, может быть, готовить научусь.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 19 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Интервью # Андрей Савиных # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая
13 октября 2025 14:40

Сахарные заводы приступили к переработке свёклы нового урожая

Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище
13 октября 2025 14:32

Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище

«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери
13 октября 2025 14:28

«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери