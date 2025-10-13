Дипломатия, ИИ и многополярный мир – Андрей Савиных в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных.

Александр Осенко: Мясом заниматься буду я.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Нам сегодня с погодой повезло, такая осень яркая!

Александр Осенко: Дипломатия – это ваше профессиональное приобретенное качество?

Андрей Савиных: Постараюсь говорить конкретно и, может быть, даже в прямой линии.

Александр Осенко:

Дайте мне еще перчика. Вероника, ты нас любишь, я так смотрю!

Александр Осенко:

Ваш прогноз на ближайшие 10 лет.

Андрей Савиных:

Человечество рано или поздно должно объединиться.

Александр Осенко:

Либо, как в эпических фильмах, прилетят инопланетяне.

Андрей Савиных:

Через 10 лет историки назовут точную дату рождения многополярного мира.