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«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска

17 ноября 2021 21:47
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Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков. Против безоружных людей поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.

Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет корреспондент Вероника Кудринецкая.

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Наша съемочная группа переместилась к пункту пропуска «Брузги», где с 16 ноября беженцами был организован стихийный лагерь. Напомню, половина людей остается здесь, они жгут костры, до сих пор спят в палатках на сырой земле. Бревна и дрова они приносят из первого лагеря, в котором они жили до этого девять дней в лесу.

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска-4

Хочу напомнить, что представители власти, волонтеры, общественные организации, все те, кто привозит гуманитарную помощь, раздают продуктовые наборы, в том числе здесь. И каждый раз пытаются уговорить людей перейти в логистический центр, где мало-мальски человеческие условия, где можно комфортно спать. Там теплые одеяла, подушки, вода, электричество, но люди продолжают оставаться здесь.

В логистическом центре прямо сейчас находится Худо Бакиян, это представитель езидов, одной из народностей Ирака. Он приехал сюда, чтобы пообщаться с журналистами и стать таким связующим звеном между журналистами и беженцами. Он знает их язык, менталитет, он общается с ними. Он узнал их настроения, и мы в том числе пообщались с ним.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия». Подробнее здесь.

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска-7

Вероника Кудринецкая:
Также сегодня весь день у белорусско-польской границы работали представители Следственного комитета, проводили экспертизы по факту инцидента 16 ноября, по факту применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, перцового газа. Много людей пострадало, часть из них находятся в больнице.

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска-10

В том числе от действия польских силовиков пострадали сотрудники, которые накануне в пункте пропуска несли службу в установленном режиме. Они попали под раздачу поляков, нескольким понадобилась медицинская помощь, у них серьезные ожоги. Сегодня Следственный комитет приехал, чтобы опросить людей, потому что было возбуждено уголовное дело. Как сказали нам следователи, спускать это с рук они не намерены и обязательно доведут его до конца. Сейчас в логистическом центре они опрашивают людей, их работа будет продолжаться чуть ли не до утра. Часть следователей уехала в больницы, где находятся люди, пострадавшие от слезоточивого газа. Потому что очень много пострадавших с симптомами ожога глаз и дыхательных путей.

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска-13

Пока так выглядит ситуация на белорусско-польской границе. Мы останемся здесь до утра, чтобы узнать, как прошла ночь у этих людей. И тех, которые в палатках, и там, в логистическом центре.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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