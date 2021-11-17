«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска

Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться. Юлия Алексеюк, СТВ:

Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков. Против безоружных людей поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права. Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет корреспондент Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Наша съемочная группа переместилась к пункту пропуска «Брузги», где с 16 ноября беженцами был организован стихийный лагерь. Напомню, половина людей остается здесь, они жгут костры, до сих пор спят в палатках на сырой земле. Бревна и дрова они приносят из первого лагеря, в котором они жили до этого девять дней в лесу.

Хочу напомнить, что представители власти, волонтеры, общественные организации, все те, кто привозит гуманитарную помощь, раздают продуктовые наборы, в том числе здесь. И каждый раз пытаются уговорить людей перейти в логистический центр, где мало-мальски человеческие условия, где можно комфортно спать. Там теплые одеяла, подушки, вода, электричество, но люди продолжают оставаться здесь. В логистическом центре прямо сейчас находится Худо Бакиян, это представитель езидов, одной из народностей Ирака. Он приехал сюда, чтобы пообщаться с журналистами и стать таким связующим звеном между журналистами и беженцами. Он знает их язык, менталитет, он общается с ними. Он узнал их настроения, и мы в том числе пообщались с ним. Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия». Подробнее здесь.

Вероника Кудринецкая:

Также сегодня весь день у белорусско-польской границы работали представители Следственного комитета, проводили экспертизы по факту инцидента 16 ноября, по факту применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, перцового газа. Много людей пострадало, часть из них находятся в больнице.