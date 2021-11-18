«Солдаты не ели три дня». О чём рассказал бывший главнокомандующий Вооружёнными Силами Польши?

По его словам, в некоторых подразделениях солдаты не получают горячее питание уже более трех дней, и поэтому им приходится просить еду у местных жителей.

Новости Польши. Министерство национальной обороны Польши не в состоянии обеспечить военнослужащих самым необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление в интервью радиостанции «Радио ZET» сделал бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Польши генерал Мирослав Ружаньский.

Мирослав Ружаньский, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Польши:

Я контактирую с солдатами, вернее, они контактируют со мной. Я получаю много новостей. Не все из них воодушевляют. Я не буду раскрывать своих источников. Однако мне сообщили, что солдаты не ели три дня. Также есть информация, что жители приграничных территорий помогают офицерам с этой проблемой.

Если в XXI веке армию, которая, по мнению некоторых политиков, является одной из лучших, должно кормить общество, то это не лучшая картина. Военным пора подготовиться и закончить этот парад пикников и демонстраций, которые постоянно проводятся. Армия уже устала от этих спектаклей.

Тем временем польские власти отрицают отсутствие у солдат на границе боеприпасов, снаряжения и еды. В официальном заявлении сообщается, что продолжительность службы на границе составляет от 7 до 21 дня. Суточная смена обычно длится 8 часов, максимум 12. А сами военные получают все необходимое для комфортной службы.

Читайте также:

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок

«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водометов

Эйсмонт о разговоре Лукашенко и Меркель: Евросоюз пока не выполнил ни одного обязательства