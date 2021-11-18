Эйсмонт о разговоре Лукашенко и Меркель: Евросоюз пока не выполнил ни одного обязательства

Беларусь не будет выталкивать беженцев в Ирак, Сирию и другие страны силой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное условие возвращения на родину – желание людей. 18 ноября пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт озвучила последнюю информацию по беженцам и раскрыла некоторые детали переговоров Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Стало известно, о чем договаривались стороны во время первого телефонного разговора. Речь шла о взаимных обязательствах Беларуси и Европы по разрешению миграционного кризиса.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

В развитии разговоров Президента Беларуси и канцлера Германии я проинформирую об обстановке на этот момент. Сейчас на территории Беларуси находится порядка 7 000 беженцев, из них на границе, в так называемом стихийном лагере, около 2 000 человек. И от 200 до 500 человек по имеющейся информации также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как они туда проникли. В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил Президент, был следующим. Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 000 беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 000 вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию. Как видите, уже даже сейчас мы свои обязательства выполняем.

К сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака. Остальные же, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию. То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать. Тем не менее уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились Президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора.