Вадим Синявский: на границе Беларуси и Польши произошла большая трагедия для тех людей, которые здесь оказались

Новости Беларуси. Ситуация на границе остается сложной, несмотря на то, что градус напряженности упал. Беженцы по-прежнему ждут разрешения проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объективно они нуждаются в помощи. Доставка гуманитарных грузов продолжается. В оказании помощи заняты сотрудники МЧС.

По словам главы спасательного ведомства, каждый человек, который попал в беду, заслуживает быть спасенным. Ситуацию на границе он называет трагедией восприятия людей. Ведь некоторые откровенно не понимают, что происходит под колючим забором Польши.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

То, что произошло на границе Беларуси и Польши, – это большая трагедия, большая человеческая трагедия тех людей, которые здесь оказались.

Белорусские спасатели оперативно прибыли на место этой чрезвычайной ситуации (по-другому это не назовешь), оказывали гуманитарную поддержку людям – та, которая была собрана в нашей стране. Ну и, конечно, несли дежурство по обеспечению безопасности для предупреждения возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники МЧС продолжат нести дежурство на границе, пока ситуация не будет урегулирована.