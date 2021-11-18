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Вадим Синявский: на границе Беларуси и Польши произошла большая трагедия для тех людей, которые здесь оказались

18 ноября 2021 13:41
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Новости Беларуси. Ситуация на границе остается сложной, несмотря на то, что градус напряженности упал. Беженцы по-прежнему ждут разрешения проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объективно они нуждаются в помощи. Доставка гуманитарных грузов продолжается. В оказании помощи заняты сотрудники МЧС.

Вадим Синявский: на границе Беларуси и Польши произошла большая трагедия для тех людей, которые здесь оказались-1

По словам главы спасательного ведомства, каждый человек, который попал в беду, заслуживает быть спасенным. Ситуацию на границе он называет трагедией восприятия людей. Ведь некоторые откровенно не понимают, что происходит под колючим забором Польши.

Вадим Синявский: на границе Беларуси и Польши произошла большая трагедия для тех людей, которые здесь оказались-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
То, что произошло на границе Беларуси и Польши, это большая трагедия, большая человеческая трагедия тех людей, которые здесь оказались.

Белорусские спасатели оперативно прибыли на место этой чрезвычайной ситуации (по-другому это не назовешь), оказывали гуманитарную поддержку людям – та, которая была собрана в нашей стране. Ну и, конечно, несли дежурство по обеспечению безопасности для предупреждения возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники МЧС продолжат нести дежурство на границе, пока ситуация не будет урегулирована.

Вадим Синявский: на границе Беларуси и Польши произошла большая трагедия для тех людей, которые здесь оказались-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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