«Без белка никуда». В чём академики убедили Президента на республиканском аграрном селекторе?

Новости Беларуси. Современные реалии требуют от сельхозпроизводителей экономической находчивости. Чтобы наращивать объемы производства, нужно рационально подходить к каждому гектару, а когда их не хватает, идти на укрупнение предприятий – объединение. Об этом неоднократно говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2000-х общее число хозяйств в Пинском районе превышало три десятка, в этом году – 15. Укрупнение проходит на фоне роста валового производства молока и мяса в районе.

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома:

Мы никогда не объединяем предприятия проблемные. Всегда смотрим, какой потенциал заложен в этом объединении. Если действительно организация-интегратор имеет развитую материально-техническую базу и, что более важно в нынешних условиях, наработанный кадровый потенциал хороших специалистов – мы видим, что от этого объединения будет результат для обоих. Не скрывают: не каждый опыт оказался удачным, прежде чем выработали концепцию, которая сводиться к простому тезису – не давать финансовую рыбку, а давать кадровую удочку.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Экономический тандем – это не только и не столько про инвестиции, сколько про изменение подходов и наведение порядка. Когда предприятия открывают доступ к своим специалистам, которые точно знают, как соблюдать технологию. Начиная от выращивания кормов и нового урожая и заканчивая конечным продуктом – молоком и мясом.

Внесезонный вопрос в сельском хозяйстве – кормовая база. Думать о рационе поголовья аграриям приходится на перспективу, с тоской подсчитывая затраты на самое эффективное лакомство. А ведь ученые давно бьют в набат: деньги тратятся зря – производить необходимый животным белок можно самостоятельно. На республиканском аграрном селекторе академиков поддержал Президент.

Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:

Мы все равно придем к белковым культурам. Мы завезли белка за 30 лет (когда Беларусь отдельно работает), 10 миллиардов потратили, но не сделали нормально, не пошли по пути, чтобы сделать у себя – завозим все это.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, давайте, подключайтесь к выработке соответствующих мер, потому что без белка никуда. И рассчитывать на то, что мы завезем и купим, не приходится. Никто вам не продаст, а если продаст, это будут бешеные цены.

Пинских животноводов обстоятельства уже подталкивают искать баланс: продуктивность – качество – цена. Когда стремительно растет поголовье, увеличивается и нагрузка на один гектар сельхозугодий.