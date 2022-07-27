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На 24-м километре МКАД перевернулся грузовик в результате ДТП

27 июля 2022 15:06
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Новости Беларуси. На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На 24-м километре МКАД перевернулся грузовик в результате ДТП-1

61-летний водитель «Газели» двигался по внутреннему кольцу. Проезжая 24-й километр, мужчина не убедился в безопасности маневра и при перестроении столкнулся с МАЗ и Audi. В результате ДТП автомобиль «Газель» перевернулся на левый борт. Обошлось без пострадавших. На месте аварии временно образовался затор со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского.

# Авария в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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