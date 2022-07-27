На 24-м километре МКАД перевернулся грузовик в результате ДТП

Новости Беларуси. На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

61-летний водитель «Газели» двигался по внутреннему кольцу. Проезжая 24-й километр, мужчина не убедился в безопасности маневра и при перестроении столкнулся с МАЗ и Audi. В результате ДТП автомобиль «Газель» перевернулся на левый борт. Обошлось без пострадавших. На месте аварии временно образовался затор со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского.