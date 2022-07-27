Директора менялись как перчатки. Как на пинском предприятии решили проблему финансирования?

Новости Беларуси. Современные реалии требуют от сельхозпроизводителей экономической находчивости. Чтобы наращивать объемы производства, нужно рационально подходить к каждому гектару, а когда их не хватает, идти на укрупнение предприятий – объединение. Об этом неоднократно говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятнистые подопечные ветеринара Светланы Удод здоровы и довольны. Витаминный уход приносит свои плоды. А ведь так здесь было не всегда. В хозяйстве «Сошненское-агро» буренки выбывали одна за одной, кормов не хватало, препаратов днем с огнем не сыщешь, а директора менялись как перчатки и куда же без долгов. Снежный ком нарастал. Тогда предприятие разделили между двумя сильным хозяйствами. «Почапово» взяли еле дышащий молочно-товарный комплекс и достроили его до полного цикла. За три года производство молока выросло почти в два раза. Да и штат не просто сохранили, а приумножили – вместо 70 человек, трудится 85. Светлана из тех, кто вернулся в новое, но родное хозяйство. В «Почапово» молодому ветеринару дали возможность беречь каждую голову.

Светлана Удод, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Почапово»:

Зарплата, отношение к работе изменились. Люди идут на работу и хотят работать. Люди сражаются за качество молока, более внимательно относятся к животным. Сейчас пришло очень много молодых людей, которые раньше (до реорганизации ОАО «Сошненское-агро») не работали. Люди переезжают, им предоставляется жилье.

Нехватка техники, бедные корма, отсутствие технологий – буренок кормили буквально с телеги. Ферму реконструировали хозспособом – за свой счет. Сегодня техники достаточно, а кормов с запасом на полтора года. Но первым делом здесь меняли образ мышления работников – из аутсайдеров в лидеры.

Владимир Филипович, начальник комплекса сельхозпредприятия «Почапово»:

Если мы не будем требовать качество от работников, у нас ничего не получится. И к более сильному хозяйству нас присоединили, у них тоже качество – надо было людям объяснить, показать, рассказать. Было тяжело ломать, но, слава богу, девочки (животноводы, доярки) вошли в колею и есть результат. Зарплата, я думаю, по сравнению с 2018 годом увеличилась в 2,2 раза – в среднем составила по участку 1 222 рубля.

Второй половиной банкрота Сошно занялось «Парахонское». Одно из самых крупнейших хозяйств страны пошло другим путем. Доставшуюся в наследство ферму переоборудовали в откормник на тысячу голов. А взамен возвели самый большой в районе молочно-товарный комплекс. Таким образом, «Парахонское» превращает некогда пассив в настоящий актив и выигрывает в площади – плюс 2,5 тысячи гектаров. Благодаря новому комплексу ежегодно прирастают в производстве на 10 %, а окупят строительство за пять лет.

Виктор Левша, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Парохонское»:

Сейчас здесь доится 840 коров. Поголовье 1 850. Доят 20 тонн молока, 23 литра на одну фуражную корову. Увеличили 25 рабочих мест в количестве пяти специалистов и 20 работников.

Бригадир, фуражир, кладовщик, весовщик – это все про Наталью Михалевич. Но специалист добавляет, что все это за одну зарплату в 380 рублей. Из такого «Сошнинского-агро» Наталья переводилась в «Парахонское». Где кроме новой зарплаты получила и карьерный рост.