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369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет

27 июля 2022 14:00
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Новости Беларуси. Абитуриенты Белорусского государственного университета культуры и искусств проходят вступительные испытания. За тем, как экзаменуются будущие режиссеры и артисты, наблюдал вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет-1

Он напомнил, что рассмотреть в каждом абитуриенте будущего профессионала – установка главы государства. Ну а в культуре случайных людей точно быть не может. Высокий уровень подготовки поступающих, окончивших творческие колледжи и музыкальные школы, дает уверенность в успешном будущем нашей страны в сфере культуры.

​Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках». Читайте здесь.

369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет-4

А в Белорусском государственном медицинском университете 27 июля уже озвучили фамилии абитуриентов, поступивших на бюджет. В один из ведущих вузов страны конкурс традиционно высокий. Первокурсниками стали 720 человек.

369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет-7

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Достаточно активно проходила приемная комиссия. Было подано более 1 100 заявлений на эти 320 мест, и на некоторые специальности был конкурс от полутора до двух человек на место. Самые высокие баллы традиционно, как в прошлом году, стоматологический факультет показал. Чтобы стать студентом бюджетной формы стоматологического факультета, нужно было набрать 369 баллов.

369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет-10

Приемная кампания в ведущий медицинский вуз Беларуси продолжается. До 8 августа университет планирует принять еще около 300 студентов на платную форму обучения.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Сергей Рубникович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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