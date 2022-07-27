369 баллов, чтобы поступить на стоматологический факультет. В БГМУ прошло зачисление на бюджет

Новости Беларуси. Абитуриенты Белорусского государственного университета культуры и искусств проходят вступительные испытания. За тем, как экзаменуются будущие режиссеры и артисты, наблюдал вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напомнил, что рассмотреть в каждом абитуриенте будущего профессионала – установка главы государства. Ну а в культуре случайных людей точно быть не может. Высокий уровень подготовки поступающих, окончивших творческие колледжи и музыкальные школы, дает уверенность в успешном будущем нашей страны в сфере культуры. ​Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках». Читайте здесь.

А в Белорусском государственном медицинском университете 27 июля уже озвучили фамилии абитуриентов, поступивших на бюджет. В один из ведущих вузов страны конкурс традиционно высокий. Первокурсниками стали 720 человек.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Достаточно активно проходила приемная комиссия. Было подано более 1 100 заявлений на эти 320 мест, и на некоторые специальности был конкурс от полутора до двух человек на место. Самые высокие баллы традиционно, как в прошлом году, стоматологический факультет показал. Чтобы стать студентом бюджетной формы стоматологического факультета, нужно было набрать 369 баллов.