Почти 72% минчан привиты от коронавируса

Новости Беларуси. Миллион 350 тысяч минчан вакцинировано против коронавируса. Охват населения составляет почти 72 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Привиться можно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту медицинского обслуживания. На базе 6-й городской поликлиники вакцинировано около 21,5 тысячи человек. 6 тысяч из них прошли ревакцинацию. Для прививки препарат предлагают на выбор: российский или китайский. Оба двухкомпонентные.

Елена Пилипчук, заведующая вторым отделением 6-й центральной районной клинической поликлиники:

У большого количества людей переносится замечательно, некоторые могут ощущать недомогание, небольшое повышение температуры, которая на следующий день больше уже не беспокоит. На прививку записываться не надо, вы можете прийти в удобный для вас день, только уточните время работы кабинета, вас примут согласно очереди, дадут заключение.

Привиться против коронавируса могут и дети от 12 лет. Для этого необходимо пройти плановый осмотр врача и получить согласие от родителей. Более 14 тысяч подростков уже вакцинировано.