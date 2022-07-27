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Почти 72% минчан привиты от коронавируса

27 июля 2022 15:03
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Новости Беларуси. Миллион 350 тысяч минчан вакцинировано против коронавируса. Охват населения составляет почти 72 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Почти 72% минчан привиты от коронавируса-1

Привиться можно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту медицинского обслуживания. На базе 6-й городской поликлиники вакцинировано около 21,5 тысячи человек. 6 тысяч из них прошли ревакцинацию. Для прививки препарат предлагают на выбор: российский или китайский. Оба двухкомпонентные.

Почти 72% минчан привиты от коронавируса-4

Елена Пилипчук, заведующая вторым отделением 6-й центральной районной клинической поликлиники:
У большого количества людей переносится замечательно, некоторые могут ощущать недомогание, небольшое повышение температуры, которая на следующий день больше уже не беспокоит. На прививку записываться не надо, вы можете прийти в удобный для вас день, только уточните время работы кабинета, вас примут согласно очереди, дадут заключение.

Привиться против коронавируса могут и дети от 12 лет. Для этого необходимо пройти плановый осмотр врача и получить согласие от родителей. Более 14 тысяч подростков уже вакцинировано.

# Коронавирус # общество # Елена Пилипчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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