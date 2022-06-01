Бесплатное образование, медицина, творческие и спортивные секции. Как в Беларуси заботятся о детях?

Новости Беларуси. От бесплатного образования и медицины до огромной сети творческих и спортивных секций. В Беларуси созданы все условия для развития каждого ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первый день лета мир отмечает Международный день защиты детей. К празднику самых юных граждан традиционно присоединяется и наша страна. Тем более что поддержка семей с детьми, сохранение и укрепление традиционных ценностей – приоритетные направления социальной политики нашей страны.

Глава государства не словом, а делом доказывает, что в Беларуси нет чужих детей. И всем, кто еще раздумывает о рождении третьего и последующих малышей, в качестве аргумента фраза Александра Лукашенко, ставшая крылатой: «Двое детей – это ваши, а третий – это мой». Говоря о продолжении рода, белорусский лидер всегда убедителен, а в общении с детьми даже трогателен.

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