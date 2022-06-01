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Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития

01 июня 2022 16:25
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Новости Беларуси. В Заводском районе в День защиты детей организовали праздник для ребят с особенностями развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития-1

Благотворительное мероприятие прошло в Новом драматическом театре. Здесь собралось более 50 семей со всей страны.  

Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития-4

Для детей и их родителей устроили настоящий праздник – с активностями и подарками. А актеры театра представили спектакль «Заколдованная принцесса».  

Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития-7

Ольга Пантюхина:  
Я мама пятерых деток, у нас многодетная семья. И один ребенок у нас с синдромом Дауна. Конечно же, когда он с особенностями, нужно больше внимания, больше терпения, больше денежных средств, но это окупается. Окупается тем, что они дают больше любви.  

Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития-10

Вадим Пантюхин, организатор мероприятия:  
Прежде всего, конечно, привлечь внимание общественных организаций, чтобы двери были открыты для них. Они могли учиться в интегрированных классах. Что касается логопедов или психологов – чтобы у нас была возможность получать где-то дополнительное образование для этих людей.  

Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития-13

Также в фойе театра организовали выставку-продажу творческих работ. Их создали люди с ограниченными возможностями. Все желающие могли приобрести необычные изделия из бисера и соломки.  

# Дети # общество # Ольга Пантюхина # Вадим Пантюхин # Фотофакт

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