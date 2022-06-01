Им нужно больше внимания, но это окупается. В Минске поздравили семьи, где есть детки с особенностями развития

Новости Беларуси. В Заводском районе в День защиты детей организовали праздник для ребят с особенностями развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благотворительное мероприятие прошло в Новом драматическом театре. Здесь собралось более 50 семей со всей страны.

Для детей и их родителей устроили настоящий праздник – с активностями и подарками. А актеры театра представили спектакль «Заколдованная принцесса».

Ольга Пантюхина:

Я мама пятерых деток, у нас многодетная семья. И один ребенок у нас с синдромом Дауна. Конечно же, когда он с особенностями, нужно больше внимания, больше терпения, больше денежных средств, но это окупается. Окупается тем, что они дают больше любви.

Вадим Пантюхин, организатор мероприятия:

Прежде всего, конечно, привлечь внимание общественных организаций, чтобы двери были открыты для них. Они могли учиться в интегрированных классах. Что касается логопедов или психологов – чтобы у нас была возможность получать где-то дополнительное образование для этих людей.