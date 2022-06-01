Три этажа, два крыла. Детская поликлиника в Могилёве переехала в новое здание

Новости Беларуси. Здоровье детей – приоритет социальной политики государства. В День защиты детей свой адрес сменила детская поликлиника № 1 Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медучреждение переехало в новое здание, ее площадь увеличилась в пять раз, а в кабинетах уже готово к работе самое современное оборудование. Реконструкция детской поликлиники стала отличным подарком для родителей и маленьких пациентов, так как старый корпус находился в жилом доме, где было тесно и врачам, и детям. Теперь на новом месте у специалистов в руках широкие медицинские возможности. В день новоселья в медучреждении побывала Юлия Мычка.

Узкие коридоры и длинные очереди – все это осталось в прошлом для почти 13 тысяч могилевских детей и их родителей. После реконструкции свои двери распахнула детская поликлиника, и семьи, которые проживают в зоне ее обслуживания, вздохнули с облегчением.

Юлия Филиппова, жительница Могилева:

Для нас это действительно очень важное событие – открытие детской поликлиники, потому что до этого нам, во-первых, было далеко от дома; во-вторых, старая поликлиника была достаточно тесная, приходилось ютиться.

Новая детская поликлиника – это три этажа и два крыла. Во время проектирования здесь учли опыт пандемии, разграничив потоки пациентов, что особенно важно, ведь большая часть работы с детьми – профилактическая. Есть электронная очередь, санузлы на каждом этаже, подъемники на лестницах. В общем, предусмотрено все, чтобы поход к врачу был максимально комфортным, а обследование – точным. В помощь медикам самое современное оборудование.

Алеся Будькова, главный врач Могилевской детской поликлиники № 1:

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