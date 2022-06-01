1 июня Беларусь отмечает Международный день защиты детей

Новости Беларуси. В первый день лета мир отмечает главный детский праздник – Международный день защиты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был утвержден в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже. Наша страна также ежегодно присоединяется к знаковому дню.

В Беларуси защита прав и интересов детей является одним из приоритетов государственной политики, важность которого неоднократно подчеркивал Президент. Государство финансово помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. В стране существует 11 видов различных выплат, самыми значимыми из которых являются пособие в связи с рождением первенца. Его размер составляет более 3 тысяч рублей.

Свою эффективность доказала программа семейного капитала. Открыто более 113 тысяч депозитных счетов. На данный момент в Беларуси проживают более 1 миллиона 840 тысяч детей. А это значит, что каждый 5-й житель нашей страны – ребенок. Притом на тысячу мальчиков приходится 949 девочек. К сожалению, не каждый из них обретает семью. Государство заботится о сиротах и тех, кто остался без родительского попечения. Все эти малыши с трудной судьбой, а их около 20 тысяч, находятся под пристальным вниманием социальных работников и педагогов. Эти люди также, как и юные обитатели интернатов, детских домов ждут сегодня гостей и принимают поздравления.