«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский дом ребёнка

На базе многопрофильного учреждения с вековой историей лечат пациентов с поражением центральной нервной системы и психики. За счет госбюджета здесь находят поддержку сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в социально опасном положении, инвалиды.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы у каждого ребенка в нашей стране было счастливое детство. И даже те дети, которые попадают в сложную жизненную ситуацию, окружены заботой государства. У нас в стране ни один ребенок не обделен вниманием, поскольку это четко выстроенная линия главой государства по социальной поддержке семей, детей. Дети – это наше все, поскольку им развивать, формировать в дальнейшем нашу страну, им жить на этой земле, которая именуется Беларусью.