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«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский дом ребёнка

01 июня 2022 10:50
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Новости Беларуси. Гостей 1 июня принимали в первом столичном Доме ребенка. Большую делегацию с подарками возглавил вице-премьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский дом ребёнка-1

На базе многопрофильного учреждения с вековой историей лечат пациентов с поражением центральной нервной системы и психики. За счет госбюджета здесь находят поддержку сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в социально опасном положении, инвалиды.  

«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский дом ребёнка-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Для нас очень важно, чтобы у каждого ребенка в нашей стране было счастливое детство. И даже те дети, которые попадают в сложную жизненную ситуацию, окружены заботой государства. У нас в стране ни один ребенок не обделен вниманием, поскольку это четко выстроенная линия главой государства по социальной поддержке семей, детей. Дети – это наше все, поскольку им развивать, формировать в дальнейшем нашу страну, им жить на этой земле, которая именуется Беларусью.  

«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский дом ребёнка-7

Сегодня из 65 коек занято 46. Созданы все условия для содержания, воспитания, ухода, лечения и реабилитации маленьких пациентов. Но главная задача неизменна – определение детей в семьи.  

# Дети # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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