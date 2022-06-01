«Я уже трижды лауреат президентской премии». Победителей международных конкурсов и олимпиад наградили в Минске

Новости Беларуси. Заслуженные награды вручили в Минске. 1 июня чествовали победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр культуры Беларуси: «В нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребенок был замечен». Подробнее.

Помощь молодым дарованиям – один из государственных приоритетов в нашей стране. В малом зале Дворца Республики собрались не только учащиеся и студенты. Рядом с ними их педагоги и творческие работники, которые достигли вершин благодаря своему упорству и специальному фонду Президента по поддержке талантливой молодежи. За 26 лет званиями лауреата, стипендиата и дипломанта удостоены свыше 4 000 человек и 350 коллективов.

Кирилл Холецкий, лауреат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:

За период обучения в Академии искусств я снял несколько своих собственных работ, а также много учебных и курсовых. И не побоялся отправить свои работы на множество международных кинофестивалей, где нашел отклик. Мне всего лишь 21, я уже трижды лауреат президентской премии.