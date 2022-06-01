Прямой эфир

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск

01 июня 2022 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 июня все внимание маленьким жителям планеты. Наш телеканал также не остался в стороне. В День защиты детей мы подготовили специальные выпуски новостей, притом самых настоящих репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главными героями стали юные корреспонденты. В своих включениях они рассказали об увлекательных квестах, различных играх, мастер-классах и выставке пожарной техники. Смотрите, какую большую информационную работу проделали наши маленькие коллеги.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-1

Александр Грищанюк, СТВ:
В эфире специальный выпуск новостей и его ведущий Александр Грищанюк. Международный день защиты детей отмечают и в Беларуси. О событиях из мира детства узнаем из первых уст. Наши юные корреспонденты уже находятся в гуще красочных событий и готовы поделиться эмоциями.

На прямую связь со студией выходят воспитанники 76-го сада Минска. 

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-4

Прямое включение из детского сада. О чем мечтают малыши?

Александр Дегтярь отправился в детский сад с особой миссией: узнать, о чем мечтают дети.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-7

Александр Дегтярь, корреспондент:
О чем ты мечтаешь?

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-10

Я мечтаю о живом кролике.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-13

Я мечтаю о енотике.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-16

Купить себе черный бумер.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-19

Изобретать всякие электроштуки, компьютеры.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-22

Александр Грищанюк:
Что живет в коробке с карандашами, знает наш герой. Материал о юных художниках.

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей? Подробнее.

Разъяснили правила безопасности, устроили выставку техники. Как поздравили детей сотрудники МЧС?

Александр Грищанюк:
Сегодня к тому же первый день лета. Впереди 92 дня каникул. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности. О них нам напомнили сотрудники МЧС.

Что находится в кабине спасателя, узнали наши корреспонденты.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-25

Виктория Ярощик, корреспондент:
Как-то раз мне пришлось спасать кошку. Она залезла на дерево и не смогла спуститься.

Ксения Викторович, корреспондент:
Машка просто сбежала от тебя отдохнуть.

Виктория Ярощик:
Сегодня мы решили узнать, как сотрудники МЧС спасают людей: на земле, в воде и воздухе.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-28

Ксения Викторович:
Они устроили для нас праздник и выставку техники.

Виктория Ярощик:
Ну что ж, пойдем посмотрим, что они для нас подготовили.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-31

Ксения Викторович:
Как тебе твой новый образ?
– Классно!

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-34

Александр Грищанюк:
Ксения Сущеня мечтала в свой день рождения увидеть миллион цветов. Именины у нее сегодня. А мы в свою очередь нашли то место, где можно увидеть тот самый миллион цветов. Все бутоны ботанического сада для юной красотки.

Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду. Читать здесь.

Отправились на поиски медведя и нашли его в зоопарке. Где еще отмечали День защиты детей?

Александр Грищанюк:
На праздничной волне были и кинотеатры. Здесь мультики показывали нон-стоп. Насмотревшись Ми-ми-мишек, Ульяна и София решили отправиться на поиски настоящего медведя. Удалось ли, узнаем прямо сейчас.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-37

– Мишутка ждал нас в зоопарке. Он был не один.
– Косолапые такие забавные и милые.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-40

И вообще здесь как в сказке.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-43

Оказалось, что на бумаге можно не только рисовать, но и лежать.

Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск-46

Александр Грищанюк:
Это был наш специальный выпуск новостей, посвященный Международному дню защиты детей. Следите за событиями вместе с нами. Хорошего вечера!

# Дети # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду
01 июня 2022 18:28

Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?
01 июня 2022 18:19

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»
01 июня 2022 18:10

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»