Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск

Новости Беларуси. 1 июня все внимание маленьким жителям планеты. Наш телеканал также не остался в стороне. В День защиты детей мы подготовили специальные выпуски новостей, притом самых настоящих репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главными героями стали юные корреспонденты. В своих включениях они рассказали об увлекательных квестах, различных играх, мастер-классах и выставке пожарной техники. Смотрите, какую большую информационную работу проделали наши маленькие коллеги.

Александр Грищанюк, СТВ:

В эфире специальный выпуск новостей и его ведущий Александр Грищанюк. Международный день защиты детей отмечают и в Беларуси. О событиях из мира детства узнаем из первых уст. Наши юные корреспонденты уже находятся в гуще красочных событий и готовы поделиться эмоциями. На прямую связь со студией выходят воспитанники 76-го сада Минска.

Прямое включение из детского сада. О чем мечтают малыши? Александр Дегтярь отправился в детский сад с особой миссией: узнать, о чем мечтают дети.

Александр Дегтярь, корреспондент:

О чем ты мечтаешь?

Я мечтаю о живом кролике.

Я мечтаю о енотике.

Купить себе черный бумер.

Изобретать всякие электроштуки, компьютеры.

Александр Грищанюк:

Что живет в коробке с карандашами, знает наш герой. Материал о юных художниках. «Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей? Подробнее. Разъяснили правила безопасности, устроили выставку техники. Как поздравили детей сотрудники МЧС? Александр Грищанюк:

Сегодня к тому же первый день лета. Впереди 92 дня каникул. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности. О них нам напомнили сотрудники МЧС. Что находится в кабине спасателя, узнали наши корреспонденты.

Виктория Ярощик, корреспондент:

Как-то раз мне пришлось спасать кошку. Она залезла на дерево и не смогла спуститься. Ксения Викторович, корреспондент:

Машка просто сбежала от тебя отдохнуть. Виктория Ярощик:

Сегодня мы решили узнать, как сотрудники МЧС спасают людей: на земле, в воде и воздухе.

Ксения Викторович:

Они устроили для нас праздник и выставку техники. Виктория Ярощик:

Ну что ж, пойдем посмотрим, что они для нас подготовили.

Ксения Викторович:

Как тебе твой новый образ?

– Классно!

Александр Грищанюк:

Ксения Сущеня мечтала в свой день рождения увидеть миллион цветов. Именины у нее сегодня. А мы в свою очередь нашли то место, где можно увидеть тот самый миллион цветов. Все бутоны ботанического сада для юной красотки. Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду. Читать здесь. Отправились на поиски медведя и нашли его в зоопарке. Где еще отмечали День защиты детей? Александр Грищанюк:

На праздничной волне были и кинотеатры. Здесь мультики показывали нон-стоп. Насмотревшись Ми-ми-мишек, Ульяна и София решили отправиться на поиски настоящего медведя. Удалось ли, узнаем прямо сейчас.

– Мишутка ждал нас в зоопарке. Он был не один.

– Косолапые такие забавные и милые.

И вообще здесь как в сказке.

Оказалось, что на бумаге можно не только рисовать, но и лежать.