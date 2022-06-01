Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Смотрите необычный спецвыпуск
Новости Беларуси. 1 июня все внимание маленьким жителям планеты. Наш телеканал также не остался в стороне. В День защиты детей мы подготовили специальные выпуски новостей, притом самых настоящих репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главными героями стали юные корреспонденты. В своих включениях они рассказали об увлекательных квестах, различных играх, мастер-классах и выставке пожарной техники. Смотрите, какую большую информационную работу проделали наши маленькие коллеги.
Александр Грищанюк, СТВ:
В эфире специальный выпуск новостей и его ведущий Александр Грищанюк. Международный день защиты детей отмечают и в Беларуси. О событиях из мира детства узнаем из первых уст. Наши юные корреспонденты уже находятся в гуще красочных событий и готовы поделиться эмоциями.
На прямую связь со студией выходят воспитанники 76-го сада Минска.
Прямое включение из детского сада. О чем мечтают малыши?
Александр Дегтярь отправился в детский сад с особой миссией: узнать, о чем мечтают дети.
Александр Дегтярь, корреспондент:
О чем ты мечтаешь?
Я мечтаю о живом кролике.
Купить себе черный бумер.
Изобретать всякие электроштуки, компьютеры.
Александр Грищанюк:
Что живет в коробке с карандашами, знает наш герой. Материал о юных художниках.
«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей? Подробнее.
Разъяснили правила безопасности, устроили выставку техники. Как поздравили детей сотрудники МЧС?
Александр Грищанюк:
Сегодня к тому же первый день лета. Впереди 92 дня каникул. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности. О них нам напомнили сотрудники МЧС.
Что находится в кабине спасателя, узнали наши корреспонденты.
Виктория Ярощик, корреспондент:
Как-то раз мне пришлось спасать кошку. Она залезла на дерево и не смогла спуститься.
Ксения Викторович, корреспондент:
Машка просто сбежала от тебя отдохнуть.
Виктория Ярощик:
Сегодня мы решили узнать, как сотрудники МЧС спасают людей: на земле, в воде и воздухе.
Ксения Викторович:
Они устроили для нас праздник и выставку техники.
Виктория Ярощик:
Ну что ж, пойдем посмотрим, что они для нас подготовили.
Ксения Викторович:
Как тебе твой новый образ?
– Классно!
Александр Грищанюк:
Ксения Сущеня мечтала в свой день рождения увидеть миллион цветов. Именины у нее сегодня. А мы в свою очередь нашли то место, где можно увидеть тот самый миллион цветов. Все бутоны ботанического сада для юной красотки.
Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду. Читать здесь.
Отправились на поиски медведя и нашли его в зоопарке. Где еще отмечали День защиты детей?
Александр Грищанюк:
На праздничной волне были и кинотеатры. Здесь мультики показывали нон-стоп. Насмотревшись Ми-ми-мишек, Ульяна и София решили отправиться на поиски настоящего медведя. Удалось ли, узнаем прямо сейчас.
– Мишутка ждал нас в зоопарке. Он был не один.
– Косолапые такие забавные и милые.
И вообще здесь как в сказке.
Оказалось, что на бумаге можно не только рисовать, но и лежать.
Александр Грищанюк:
Это был наш специальный выпуск новостей, посвященный Международному дню защиты детей. Следите за событиями вместе с нами. Хорошего вечера!