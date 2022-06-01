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Министр культуры Беларуси: «В нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребёнок был замечен»

01 июня 2022 20:03
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Новости Беларуси. Заслуженные награды вручили в Минске. 1 июня чествовали победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Министр культуры Беларуси: «В нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребёнок был замечен»-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Это наша гордость, это наша элита системы образования, системы культуры. Мы поистине гордимся ребятами, потому что видим, насколько талантлива наша Беларусь, насколько талантлива наша молодежь. И в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребенок был замечен.

# Молодежь Беларуси # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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