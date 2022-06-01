Министр культуры Беларуси: «В нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребёнок был замечен»

Новости Беларуси. Заслуженные награды вручили в Минске. 1 июня чествовали победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я уже трижды лауреат президентской премии». Что рассказал один из номинантов? Читать здесь.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Это наша гордость, это наша элита системы образования, системы культуры. Мы поистине гордимся ребятами, потому что видим, насколько талантлива наша Беларусь, насколько талантлива наша молодежь. И в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый ребенок был замечен.