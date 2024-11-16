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«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси

16 ноября 2024 13:35
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Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая. Об этом заявил глава государства со сцены областных «Дожинок».16 ноября в Климовичах эстафету чествования аграриев принимает и завершает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси-2

Что касается работы на земле, Могилевская область выросла над собой за последние годы. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Александр Лукашенко вернулся к вопросу мелиорации после инспекции полей с воздуха.

«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мелиорацию мы сегодня усиленными темпами делаем. Деньги выделяем. Знаешь, как это непросто. А по всей стране, и особенно здесь, вот приусадебные участки, прифермерские участки, особенно бывшие фермы. Ферм нет. Одна башня стоит, не знаю зачем. Я заметил, вокруг ни деревень, ни поселков – ничего нет. И гектаров 20 нераспаханных земель. 

«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси-6

Леонид Заяц, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это, конечно, безобразие.
– Это, конечно, безобразие, но это по всей стране.
– Правительство выделило деньги, 40 миллионов рублей, 20 из республиканского фонда и 20 из местного бюджета на будущий год для наведения порядка, распашки и введения в севооборот.
– Надо тебе, наверное, уже эту проблему взять на контроль. Если что-то надо, говори. Но губернаторов тоже надо в этом плане подстегивать, особенно предрайисполкомов. Это их земли, считай.

# Леонид Заяц # Александр Лукашенко # Государственная политика в области сельского хозяйства

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