«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси

Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая. Об этом заявил глава государства со сцены областных «Дожинок».16 ноября в Климовичах эстафету чествования аграриев принимает и завершает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается работы на земле, Могилевская область выросла над собой за последние годы. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Александр Лукашенко вернулся к вопросу мелиорации после инспекции полей с воздуха.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мелиорацию мы сегодня усиленными темпами делаем. Деньги выделяем. Знаешь, как это непросто. А по всей стране, и особенно здесь, вот приусадебные участки, прифермерские участки, особенно бывшие фермы. Ферм нет. Одна башня стоит, не знаю зачем. Я заметил, вокруг ни деревень, ни поселков – ничего нет. И гектаров 20 нераспаханных земель.