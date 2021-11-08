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Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?

08 ноября 2021 19:11
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Новости Беларуси. Тревожные новости 8 ноября снова приходили с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:
На протяжении дня большая группа мигрантов пыталась попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия. Со стороны Польши для противостояния беженцам стянуты огромные силы. Среди вынужденных переселенцев беременные женщины и маленькие дети. Но это не останавливает «стражей граничных» от бесчеловечных действий. Против мигрантов применяют физическую силу и слезоточивый газ. Их буквально вышвыривают с территории.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-1

Татьяна Савчик:
Польша разместила на границе с нашей страной тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение, ограничив таким образом возможности журналистов и правозащитников. Сегодня же Литва заявила о готовности прислать на границу силовое подкрепление. При этом никто не говорит о гуманитарных проблемах. Бедственное положение людей (отсутствие еды, воды, элементарных удобств) не смущает официальных властей. Зато в ЕС уже предложили обсудить сложившуюся ситуацию в рамках НАТО. Нашлись последователи фашизма и среди пользователей ряда интернет-ресурсов. Они предлагают уничтожать и сбрасывать в канаву несчастных беженцев. Такие вот ценности гуманизма.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-4

Что мы хотим? Просто пройти спокойно. Пожалуйста, дайте нам разрешение. Что это? Мы тоже люди. Мы благодарим Беларусь. Вот, Польша не разрешает. Почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-7

Белорусско-польская граница. Вот так не на жизнь, а насмерть стоят тысячи людей. Через европейские рубежи рвутся сирийцы и иракцы, граждане тех стран, где государства НАТО пытались силой установить демократию. Но почему-то ответственность за миграционный кризис европейские лидеры возлагают на Президента Беларуси. Его обвиняют в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия». Логика проста: попав в Европу, мигранты официально становятся беженцами и проблемой Евросоюза.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-10

Я хочу в Германию, потому что много проблем в Ираке. Почему закрыты? Я иду в Германию, не иду в Польшу.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-13

Польша в вопросе миграции – блокпост Евросоюза, выполняющий за Брюссель всю грязную работу. Задача – любыми способами прикрыть миграционный вентиль. С незваными гостями здесь не церемонятся. В ход идет все: камни и дубинки. Польские силовики применяют слезоточивый газ. Их методы работы так привлекли внимание правозащитников, что европейцам уже пришлось демонстративно сокрушаться.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-16

Я террорист, я не хочу оставаться в Польше. Я хочу в Германию, чтобы спасти свою жизнь.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-19

Они едут по европейскому маршруту. Спасаются от войны, террора и голода. Мужчины, женщины, старики, беременные и дети – цунами из людей. Рвутся через бреши в ограждении, через лагеря беженцев, стихийные стоянки в заброшенных домах в сторону Евросоюза. Гибнут, пытаясь всеми правдами и неправдами добраться до лучшей жизни. Насколько опасен путь этих людей, становится понятно, когда видишь эти кадры.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-22

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-24

Тех, кому удается пересечь границу, встречают польские военные. Одних – ударами дубинок, других – перцовыми баллончиками. Но желающих идти на прорыв меньше не стало. В общей сложности здесь оказались около 3 000 человек. Точно никто так и не сосчитал. Но в любом случае это уже абсолютный рекорд. Люди молят о помощи, ведь у многих заканчивается запас еды и воды.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-27

Он сказал, 15 дней они здесь. Нет воды, нет еды.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-30

Иностранцы кричат и просят Евросоюз прекратить насилие. Но польские военные, как единственные в данный момент представители европейской толерантности, остаются равнодушными и бесчеловечными к людям. Ранее действия польских властей, которые вышвыривают нелегалов в приграничных районах, подвергли критике представители Красного Креста, указав, что они не согласуются с Женевской конвенцией о статусе беженца и Хартией ЕС об основных правах. Евросоюз обвиняют в развязывании войн на Ближнем Востоке, что и спровоцировало многотысячные потоки беженцев в «благополучную» Европу.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-33

Мы все из Ирака. Американцы и поляки, террористы разбили наши города. Мы здесь, у нас нет другого выбора. Посмотрите на ребенка, ему не позволяют пройти границу. Это неприемлемо. Где их помощь, где их поддержка?  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-36

Польша стянула на свою восточную границу 12 тысяч военных. Против беременных женщин и детей, которые стоят на коленях перед силовиками. Вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Больше 2 000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать призрачную демократию.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-39

Мы одинаково думаем, иракские люди, мы все одинаково думаем. А почему здесь нет людей из Катара, Кувейта или Саудовской Аравии? Их правительство смотрит за детьми и помогает семьям. У нас в Ираке нет условий для детей. Мы идем за новой жизнью для своих детей. Позор Европе, мы здесь две недели. Почему Германия не обращает на нас внимания? У нас нет еды и воды. Даже при Саддаме никто не уходил из страны.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-42

Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Но и здесь от польских пограничников, военных и властей в ответ лишь агрессия. Поляки задействовали авиацию для оказания психологического давления.  

Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?-45

«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт», «Стрелять на поражение!» – это цитаты даже не представителей толерантной Польши, а диванных комментаторов в оппозиционных Telegram-чатах.  

Стрельба, слезоточивый газ, колючая проволока, рвы и протесты – не единственное препятствие, с которым сталкиваются мигранты в поисках лучшей жизни. Впереди ночь, а на этом участке ожидаются заморозки. Решение проблемы одно – диалог ЕС с официальным Минском, чтобы уже точно расставить знаки препинания во фразе «пускать нельзя останавливать». Пока не поздно, пока Европа окончательно не сожгла все мосты с Беларусью.

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# Беженцы # общество # Вероника Кудринецкая # Александр Лукашенко # Татьяна Савчик # Фотофакт

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