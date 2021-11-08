Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?

Новости Беларуси. Тревожные новости 8 ноября снова приходили с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

На протяжении дня большая группа мигрантов пыталась попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия. Со стороны Польши для противостояния беженцам стянуты огромные силы. Среди вынужденных переселенцев беременные женщины и маленькие дети. Но это не останавливает «стражей граничных» от бесчеловечных действий. Против мигрантов применяют физическую силу и слезоточивый газ. Их буквально вышвыривают с территории.

Татьяна Савчик:

Польша разместила на границе с нашей страной тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение, ограничив таким образом возможности журналистов и правозащитников. Сегодня же Литва заявила о готовности прислать на границу силовое подкрепление. При этом никто не говорит о гуманитарных проблемах. Бедственное положение людей (отсутствие еды, воды, элементарных удобств) не смущает официальных властей. Зато в ЕС уже предложили обсудить сложившуюся ситуацию в рамках НАТО. Нашлись последователи фашизма и среди пользователей ряда интернет-ресурсов. Они предлагают уничтожать и сбрасывать в канаву несчастных беженцев. Такие вот ценности гуманизма.

Что мы хотим? Просто пройти спокойно. Пожалуйста, дайте нам разрешение. Что это? Мы тоже люди. Мы благодарим Беларусь. Вот, Польша не разрешает. Почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад.

Белорусско-польская граница. Вот так не на жизнь, а насмерть стоят тысячи людей. Через европейские рубежи рвутся сирийцы и иракцы, граждане тех стран, где государства НАТО пытались силой установить демократию. Но почему-то ответственность за миграционный кризис европейские лидеры возлагают на Президента Беларуси. Его обвиняют в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия». Логика проста: попав в Европу, мигранты официально становятся беженцами и проблемой Евросоюза.

Я хочу в Германию, потому что много проблем в Ираке. Почему закрыты? Я иду в Германию, не иду в Польшу.

Польша в вопросе миграции – блокпост Евросоюза, выполняющий за Брюссель всю грязную работу. Задача – любыми способами прикрыть миграционный вентиль. С незваными гостями здесь не церемонятся. В ход идет все: камни и дубинки. Польские силовики применяют слезоточивый газ. Их методы работы так привлекли внимание правозащитников, что европейцам уже пришлось демонстративно сокрушаться.

Я террорист, я не хочу оставаться в Польше. Я хочу в Германию, чтобы спасти свою жизнь.

Они едут по европейскому маршруту. Спасаются от войны, террора и голода. Мужчины, женщины, старики, беременные и дети – цунами из людей. Рвутся через бреши в ограждении, через лагеря беженцев, стихийные стоянки в заброшенных домах в сторону Евросоюза. Гибнут, пытаясь всеми правдами и неправдами добраться до лучшей жизни. Насколько опасен путь этих людей, становится понятно, когда видишь эти кадры.

Тех, кому удается пересечь границу, встречают польские военные. Одних – ударами дубинок, других – перцовыми баллончиками. Но желающих идти на прорыв меньше не стало. В общей сложности здесь оказались около 3 000 человек. Точно никто так и не сосчитал. Но в любом случае это уже абсолютный рекорд. Люди молят о помощи, ведь у многих заканчивается запас еды и воды.

Он сказал, 15 дней они здесь. Нет воды, нет еды.

Иностранцы кричат и просят Евросоюз прекратить насилие. Но польские военные, как единственные в данный момент представители европейской толерантности, остаются равнодушными и бесчеловечными к людям. Ранее действия польских властей, которые вышвыривают нелегалов в приграничных районах, подвергли критике представители Красного Креста, указав, что они не согласуются с Женевской конвенцией о статусе беженца и Хартией ЕС об основных правах. Евросоюз обвиняют в развязывании войн на Ближнем Востоке, что и спровоцировало многотысячные потоки беженцев в «благополучную» Европу.

Мы все из Ирака. Американцы и поляки, террористы разбили наши города. Мы здесь, у нас нет другого выбора. Посмотрите на ребенка, ему не позволяют пройти границу. Это неприемлемо. Где их помощь, где их поддержка?

Польша стянула на свою восточную границу 12 тысяч военных. Против беременных женщин и детей, которые стоят на коленях перед силовиками. Вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Больше 2 000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать призрачную демократию.

Мы одинаково думаем, иракские люди, мы все одинаково думаем. А почему здесь нет людей из Катара, Кувейта или Саудовской Аравии? Их правительство смотрит за детьми и помогает семьям. У нас в Ираке нет условий для детей. Мы идем за новой жизнью для своих детей. Позор Европе, мы здесь две недели. Почему Германия не обращает на нас внимания? У нас нет еды и воды. Даже при Саддаме никто не уходил из страны.