С ними дети, беременные женщины. Что сейчас известно о ситуации на польской границе?

Ситуация на польской границе становится все более напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленная группа мигрантов предпринимает попытки прорыва. Тысячные польские войска подняты по тревоге на восточной границе. Власти ввели шестичасовую боевую готовность.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Силовики применяют слезоточивый газ против беженцев, которые пытаются пробраться на их территорию. Иранцы, афганцы, курды и пакистанцы – цунами из людей. Большая группа мигрантов уже перешла польскую границу. Остается только догадываться, что ждет беженцев. В лучшем случае без избиений их вышвырнут обратно с нарушением всех международных норм и правил.

За что поляки это делают с нами, за что?

Юлия Алексеюк:

Они идут по маршруту с приставкой ЕС. Спасаются от войны, террора и голода. Конечная цель – Германия. Через лагеря беженцев и стихийные стоянки в заброшенных домах в сторону Евросоюза. Насколько опасен путь беженца, становится понятно, когда видишь эти кадры.

Утром 8 ноября Госпогранкомитет сообщил о движении колонны беженцев в направлении пункта пропуска «Брузги». Не менее 500 человек. Большая группа беженцев двинулась по трассе к погранпереходу «Брузги». Подробности здесь.

Все мы практически курды. С нами дети, беременные женщины, некоторые на восьмом-девятом месяце. Нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу.