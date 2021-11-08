С ними дети, беременные женщины. Что сейчас известно о ситуации на польской границе?
Ситуация на польской границе становится все более напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленная группа мигрантов предпринимает попытки прорыва. Тысячные польские войска подняты по тревоге на восточной границе. Власти ввели шестичасовую боевую готовность.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Силовики применяют слезоточивый газ против беженцев, которые пытаются пробраться на их территорию. Иранцы, афганцы, курды и пакистанцы – цунами из людей. Большая группа мигрантов уже перешла польскую границу. Остается только догадываться, что ждет беженцев. В лучшем случае без избиений их вышвырнут обратно с нарушением всех международных норм и правил.
За что поляки это делают с нами, за что?
Юлия Алексеюк:
Они идут по маршруту с приставкой ЕС. Спасаются от войны, террора и голода. Конечная цель – Германия. Через лагеря беженцев и стихийные стоянки в заброшенных домах в сторону Евросоюза. Насколько опасен путь беженца, становится понятно, когда видишь эти кадры.
Утром 8 ноября Госпогранкомитет сообщил о движении колонны беженцев в направлении пункта пропуска «Брузги».
Не менее 500 человек. Большая группа беженцев двинулась по трассе к погранпереходу «Брузги». Подробности здесь.
Все мы практически курды. С нами дети, беременные женщины, некоторые на восьмом-девятом месяце. Нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу.
Юлия Алексеюк:
Польша в вопросе миграции – блокпост Евросоюза, выполняющий за Брюссель всю грязную работу. Задача – любыми способами прикрыть миграционный вентель. С незваными гостями здесь не церемонятся. В ход идет все – камни и дубинки. Их методы работы так привлекли внимание правозащитников, что европейцам уже пришлось демонстративно сокрушаться. Сейчас в окрестностях пункта пропуска «Кузница» сосредоточилась большая группа мигрантов. Люди будут требовать убежища, делая это публично.