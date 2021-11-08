«В законе мы говорим и о послевоенном периоде». Какое будет наказание тем, кто отрицает геноцид, когда примут закон?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Что нас ждет? Какие профилактические меры? Какие будут направлены в музеи, в школы, как это будет работать?