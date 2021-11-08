«В законе мы говорим и о послевоенном периоде». Какое будет наказание тем, кто отрицает геноцид, когда примут закон?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что нас ждет? Какие профилактические меры? Какие будут направлены в музеи, в школы, как это будет работать?
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон содержит целый ряд конкретных статей. Самое главное, что закон – это политический, юридический, моральный акт, который поставит заслон фальсификации исторической памяти. Это первое. Признание на официальном уровне геноцида восстановит и историческую справедливость. Мы как нация должны увековечить память. Разные цифры называются, два с половиной миллиона, три миллиона. Когда поработает еще и прокуратура, думаю, что цифра будет другая. Поэтому это и память о жертвах нашего народа. Людей, которые проживали на территории Беларуси.
Кирилл Казаков:
Будет ли какое-то наказание за то, что ты отрицаешь геноцид?
Лилия Ананич:
Кроме того, очень важно, статья отдельная 130 (прим.) в Уголовном кодексе, отрицание публичное геноцида белорусского народа влечет за собой уголовную ответственность. Если повторное с использованием должностных полномочий – на очень существенный срок. Закон говорит о том, что Генеральная прокуратура будет продолжать исследовать всесторонне обстоятельства геноцида белорусского народа, лиц иных национальностей, проживавших здесь. В законе мы говорим и о послевоенном периоде. Как раз датируем 1950-ми годами, потому что есть неоспоримые доказательства того, что и в послевоенное время на территории Беларуси продолжался геноцид. Возьмите упоминаемое формирование АКовцев, когда по признаку вероисповедания сжигались деревни, обухами убивались сельчане. Это все есть и исследовано. И это геноцид.
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