Что такое «сабж» и «завоз» и чем «шепутарий» отличается от «глориуса»? В МВД решили изучить язык блогеров

Новости Беларуси. Курсанты и педагоги Могилевского института МВД уже больше полугода работают над созданием молодежного сленгового словаря, сообщает в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пособие обещает стать хорошим подспорьем в работе инспекторов по делам несовершеннолетних с подростками и не только. Подробности в материале Юлии Мычки.

Курсант третьего курса Дмитрий Яковчик в свободное от учебы время играет в компьютерные игры и активно изучает комментарии. И все это не ради удовольствия. В виртуальной паутине будущий опер ищет новые слова, понятные избранным повелителям джойстика.

Дмитрий Яковчик, курсант Могилевского института МВД:

Я занимаюсь в геймерской сфере, для этого мне приходилось «чекать стримы», «влетать в катки», смотреть «махачи». Иными словами, смотреть игры, в них играть, смотреть по ним какие-то видео, общаться с геймерами.

Будущий инспектор по делам несовершеннолетних Диана Барковец тоже ведет филологические раскопки на просторах интернета. Работы, говорит девушка, непаханое поле. Молодежный сленг, язык социальных сетей и коротких сообщений. Все это теперь под ее пристальным взглядом. Были слова для тебя незнакомые с каким-то интересным значением? Ты для себя какие-то новые слова открыла?

Диана Барковец, курсант Могилевского института МВД:

Было такое слово – «юзать». На самом деле я его раньше не слышала, но, работая с этим словом, я поняла, что это очень легко, потому что переводится с английского языка (use – использовать). В принципе, такие слова, которые заимствованы из иностранных, очень распространены.

С просьбой о помощи создать такой словарь к институту МВД в 2020 году обратились коллеги из управления инспекции по делам несовершеннолетних, где уже начали работать в этом направлении. Проект оказался сложным, и чтобы он не тормозил, нужны были дополнительные силы. Институт МВД в лице кафедры социально-гуманитарных дисциплин решил оказать коллегам поддержку.

Сергей Венидиктов, начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД:

То, что мы сейчас выполняем, это не просто написание словаря молодежного сленга, это выполнение серьезного научного исследования по заданию Министерства внутренних дел, но здесь, в рамках института и конкретно в рамках деятельности кафедры социально-гуманитарных дисциплин. Это проект, который рассчитан на несколько месяцев, мы должны закончить уже к осени следующего года. И у нас на руках должен быть словарь.

Курсанты работают над базой, преподаватели параллельно проводят серьезное научное исследование. Филологи кафедры разбираются, каким именно языковым законам подчиняются новоиспеченные слова. Анализируют матрицу и общие схемы. Почти 70 % слов пришли в живую речь молодого поколения из виртуального пространства.

Евгений Иванов, преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД:

В процессе работы выяснилось такое интересное явление. Много слов, которые используют в своей речи стримеры и блогеры, становятся сленговыми и общеупотребительными.

Юлия Мычка, корреспондент:

Филологи уверены, что появление молодежного сленга связано с темпом жизни. Она ускоряется, и поэтому современное поколение чаще всего говорит на языке коротких междометий. Они больше показывают эмоциональную окраску. Словарь молодежи, блогеров, геймеров и стримеров уже ждут те, кто активно общается с подрастающим поколением. Эмилия Борисовна много лет работает с подростками. Пока еще разрыв в общении между поколениями не столь явный, но он есть. Еще немного, и для анализа сообщений в соцсетях нужен будет переводчик. А ведь с появлением интернета большинство правонарушений перекочевали туда.

Эмилия Поляк, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Могилева:

Очень много всяких слов, которые говорят сейчас дети при совершении правонарушений, порой мы тоже не понимаем, нам приходится заходить в интернет, чтобы понять, что обозначает то или иное слово.