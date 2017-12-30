Как живут партизанский Дед Мороз, Дед Зимник и Дед Мороз из Беловежской пущи: новогодние интервью

Какая же елка без Деда Мороза? На Кубе кроме Санта-Клауса есть еще три новогодних волшебника, которых называют королями. В Японии – два Деда Мороза: Сегацу-сан и Одзи-сан – традиционный, в кимоно, и новый, в красном пальто. Святого Николая ждет польская ребятня. А нами подзабыт, к сожалению, аутентичный Дед Зимник... Анастасия Дехтяр, новогодний обозреватель:

До настоящего партизанского Деда Мороза – единственного в Беларуси – нужно еще добраться! Восемь верст по лесу и болотам можно доехать только на санях с лошадью. В Ивацевичском районе в лесной гуще до селе можно встретить партизан. К ним, минуя натуральные полосы препятствия, и пробираемся. Разведка донесла: на острове, средь болот, уже ладят Новый год!

Уникальный мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина». В 43-44 годах здесь размещались штаб народных сопротивленцев и подпольная редакция газеты «Заря». Две землянки, четыре домика и парты под открытым небом лесной школы. Ступая на тропу, словно телепортируешься в прошлое, вот только вместо бомб сейчас сюда могут прилететь разве что снежинки.

Раиса Горбач, заведующая Ивацевичского краеведческого историко-культурного музея:

Бусы делали из немецких листовок, красили зеленкой, красили и соком свеклы. Самолетики делали дети, учащиеся лестной школы. Это украшение из отстрелянных линз.

Огня елке добавляет и граната, а еще из тогдашних забав – расстрел снежками листовок с изображением Гитлера. На поляне – новогодняя суета. Ретроспектива энтузиастов от культуры. Действо без срока давности воссоздают по воспоминаниям партизан и историческим архивам. Командир отряда, он же водитель отдела культуры, отвлекается от стратегических дел и переключается на не менее важную миссию – поднять бойцовский дух и подарить радость партизанской детворе. С револьвером на перевес и опоясанный пулеметной лентой является в эпицентр праздника.

А тем временем связистка, она же директор историко-краеведческого музея, суетиться у костра. На новогоднем столе в отряде праздничное меню: блинцы из крапивы с припеком, шкварки, картошка в мундирах из чугунка. С пылу дегустирует деликатесы партизанский Дед Мороз.

Раиса Горбач:

Специально готовились к Новому году. Собирали вкусности, сахар, сушили ягоды, мед припасали. По воспоминаниям, был даже шоколад. Но самый главный сюрприз из новогоднего вещмешка – партизанский пряник по военным рецептам. Такое угощение в 43-м приготовила партизанка из потомственных тульских кондитеров. Раиса Горбач:

Те, кто получал это лакомство, став взрослыми впоследствии, говорили, что вкуснее лакомства они не ели.

Партизанский Дед Мороз:

Не все, конечно, знают, что есть партизанский Дед Мороз. Будем людям доносить, что он действительно был.

Он булочками снимает трудовой стресс. Вот с утра сам напек. Сейчас белорусский аутентичный Дед Зимник вне рабочего амплуа. Но и дома, утверждают родные, Николай – человек-праздник. А вот учительница Марина, в отличие от супруга, личность не публичная. Что это – когда муж еще тот сказочный персонаж? О женской зависти речи нет, а вот ревность? Ведь на кастинге у Деда Зимника аж гарем из баб Завирух. В трупе три состава. Проходят настоящий кастинг.

Марина Завадская, жена Деда Зимника:

Гордимся, что наш папа – Дед Мороз. Николай на минутку заскакивает в родной ДК, там он работает режиссером. Кстати, Николай дедом стал в 20 лет. И уж 7, как повысил ранг до Деда Зимника.

Николай Завадский, Дед Зимник:

С 1989 года по наступающий 2018 год я главный Дед Мороз Ивьевского района.

Дед Зимник – это древнейшая легенда. По поверьям, ему уже 587 лет. Но Баба Завируха у него молодица, по поверьям: она на 200-300 лет моложе его. Дальше в расписании – утренник на зимней фазенде «Залейки».

Баба Завируха:

Работа – это праздник!

Дед Зимник:

Если не скажешь от души – он ненастоящий Дед Зимник.

В прошлом году мы делали представление, и одному ребенку не подарили подарок. Это было что-то. Я это на всю жизнь запомнил. Я уже переоделся, сидел в автобусе, а ребенок сидел и плакал. Я обратно одел свой костюм Деда Мороза, вызвал мальчика, он рассказал мне стихотворение. И ему вручил подарок – дал ему свой телефон волшебный. И сказал, что бы он мне обязательно в новогоднюю ночь или 1 числа позвонил. Если все Деды Морозы – весьма сезонные товарищи, то этот – самый настоящий белорусский из Беловежской пущи: все 365 дней в году при бороде! Кстати, наш отечественный стал лидером в рейтинге конкурентов из СНГ.

Беловежский дед – персона популярная, а вот личная жизнь его скрыта за бородой. Из приватных фактов, которые нам удалось выудить, так это то, что он отец, почти как по Пушкину – Руслана и Людмилы. А еще неистовый фанат футбольного клуба БАТЭ и хоккейного «Динамо-Минск».

Дед Мороз:

Все мы, белорусы, любим спорт. И я убеждаю детей, чтобы в свободное время чаще бывали на свежем воздухе. Занимайтесь спортом! Больше всего красноносый Мороз любит коллекционировать колокольчики из разных стран мира. 140 звенящих сувениров, есть из Франции, Пакистана и Австралии. Впрочем, путешествовать и сам любит. Часто навещает интернациональных коллег, крепко дружит с австрийцем, якутом, корейцем и фином. Кстати, последнего вдохновил личным здоровым рецептом из жизни.

Дед Мороз:

Лучше всего на голодный желудок выпить стакан теплой воды. Вот попробуй. Посмотришь, сколько у тебя появится энергии через месяц. И что вы думаете? Он мне позвонил, говорит: «Я твоему совету последовал, и теперь всем говорю, кто приезжает ко мне в Рованиеми».

Овсяночку – это такой продукт калорийный, очень полезный для здоровья. А еще и ложечку медочку кинуть белорусского. А еще из собирательного жанра – любовь к скворечникам, которые развешаны на всех 15 гектарах поместья.