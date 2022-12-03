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Минобороны Беларуси и России внесли изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности

03 декабря 2022 15:38
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3 декабря министры обороны Беларуси и России подписали протокол об изменениях в соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Беларуси и России внесли изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности-1

Впервые оно было заключено почти пять лет назад. Также Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Напомним, что сейчас в соответствии с решением президентов двух стран на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран.

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# Беларусь-Россия # общество # Сергей Шойгу # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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