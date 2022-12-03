Минобороны Беларуси и России внесли изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности

3 декабря министры обороны Беларуси и России подписали протокол об изменениях в соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые оно было заключено почти пять лет назад. Также Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Напомним, что сейчас в соответствии с решением президентов двух стран на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран.