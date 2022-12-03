Пустовой: главный оппозиционер у нас в стране – это Президент, а те, кого мы сейчас так называем, банальные преступники

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусы. Это я о всех, кто живет в нашей стране. Про диаспоры тоже не забыл. Белорусы. Вот бы подобрать такое слово, чтобы все захотели обняться. Да и поплакать, слезы очищают. Поплакать за то, что пережила наша земля и ее обитатели со времен Юровичской стоянки, поплакать из-за тяжелой и долгожданной радости как на День Победы. Поплакать от переживаний за любимого человека как на Радуницу. У одного мудрейшего народа есть целая Стена Плача. Может, от этого они такие аутентично сплоченные. Но мы белорусы. Мы не плачем. Мы нация трех Т. Привыкли терпеть, тянуть, трудиться.

О главном, в смысле Первом, и важном в жизни страны – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

В чем нас только не обвиняли. Вот в чем обвиняли, в том мы никогда не были грешны. В предательстве идеалов союзного братства. Но, как оказалось, только мы и остались до конца верны России. В самый сложный период. Как тогда, в 45-м, как тогда, 41-м, так и сейчас. Без всяких заигрываний. Были верны во времена фальшивых улыбок европейских топов в обмен на дешевое сырье и открытый, как варежка, огромный рынок России для партнеров. И сейчас, в постковидный передел мира. Когда западные партнеры без натянутых масок для фотографий на валдайских форумах показали свой истинный колонизаторский оскал. Белорусы верны славянскому братству даже более, чем все попсовые кумиры вечерней Москвы. От их патриотизма даже амбре не осталось.