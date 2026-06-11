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Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе

11 июня 2026 16:58
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Свыше 3,6 миллиона рублей выделено из фонда Президента Беларуси на реставрацию уникальных святынь в Жировичах и Будславе. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе-2

Реставрация иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке средств фонда Президента Беларуси начата в 2025 году. К настоящему времени полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. В 2026 году более 3 миллионов рублей будет перечислено на продолжение реставрационных мероприятий на оставшихся элементах.

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе-4

А Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси из фонда Президента будет выделено свыше 260 тысяч рублей на проведение первостепенных работ в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводов и подпружных арок. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси.

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# Государственная политика # храмы # Религия # Александр Лукашенко

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