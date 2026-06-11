Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе

Свыше 3,6 миллиона рублей выделено из фонда Президента Беларуси на реставрацию уникальных святынь в Жировичах и Будславе. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставрация иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке средств фонда Президента Беларуси начата в 2025 году. К настоящему времени полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. В 2026 году более 3 миллионов рублей будет перечислено на продолжение реставрационных мероприятий на оставшихся элементах.