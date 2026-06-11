Новости по тегу #Ольга Бобко

Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте непродовольственной продукции – прежде всего благодаря высокому спросу на белорусские автомобили.
«Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования».
«Президент нашей страны всегда акцентирует внимание на качестве выпускаемой продукции. Но пятилетка качества будет касаться не только качества продукции, но и качества жизни в целом».
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