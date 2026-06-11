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Новости по тегу #Ольга Бобко

Белорусы все чаще выбирают свое – доля отечественных товаров в рознице превысила 54%
11 июня 2026 17:28

Белорусы все чаще выбирают свое – доля отечественных товаров в рознице превысила 54%

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД
18 августа 2025 18:56

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД

Зачем белорусам пятилетка качества? Ответили в Госкомитете по стандартизации
12 февраля 2025 17:21

Зачем белорусам пятилетка качества? Ответили в Госкомитете по стандартизации

Как и кому будут присуждать белорусский Знак качества? Рассказали в Госкомитете по стандартизации
01 февраля 2024 09:45

Как и кому будут присуждать белорусский Знак качества? Рассказали в Госкомитете по стандартизации